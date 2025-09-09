В России появится видеоигровая экосистема

Видеоигру Крылов описывает как «оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран. В центре видеоигровой вселенной – легендарный правитель Синеус, который вместе со своими братьями Рюриком и Трувором, согласно «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами. Руководителем разработки этой видеоигры стал экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин, а операционным директором флагманского проекта – экс-руководитель офиса My.Games в Абу-Даби Роман Горошкин. Релиз «Синеуса» планируется в 2027 г.