В России появится видеоигровая экосистема

В России появится видеоигровая экосистемаВ нее войдут флагманская онлайн-игра о правителе Синеусе, издательство и венчурный фонд
Основатель HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и исполнительный директор «Атона» Вячеслав Ким займутся развитием видеоигрового бизнеса, рассказали «Ведомостям» сами предприниматели. В предпродакшене у проекта уже находится флагманский продукт – массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) «Синеус» с потенциалом развития во франшизу, отметил Крылов. На текущий момент в ее разработку Крылов и Ким уже вложили порядка 50 млн руб.
Видеоигру Крылов описывает как «оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран. В центре видеоигровой вселенной – легендарный правитель Синеус, который вместе со своими братьями Рюриком и Трувором, согласно «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами. Руководителем разработки этой видеоигры стал экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин, а операционным директором флагманского проекта – экс-руководитель офиса My.Games в Абу-Даби Роман Горошкин. Релиз «Синеуса» планируется в 2027 г.