Спрос на посещение концертов и фестивалей этим летом существенно вырос

Спрос на посещение концертов и фестивалей этим летом существенно выросЗа последние два года рынок офлайн-развлечений перестроился и адаптировался
Крупнейшие билетные сервисы России зафиксировали значительный рост спроса на концерты и фестивали, которые проходили этим летом. Продажи билетов на музыкальные события июня – августа 2025 г. в штуках, по данным «Яндекс.Афиши», выросли на 59% к аналогичному периоду 2024 г. и составили 1,3 млн, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По данным МТС Live (объединяет проекты и активы холдинга «МТС медиа» в сфере офлайн-развлечений), рост показателя в указанный период в случае с концертами составил 21%, на фестивали – на 14%. Продажи билетов на все события, которые прошли с 1 июля по 31 августа, в «Яндекс.Афише» составили 2,9 млн штук, что на 38% больше, чем летом прошлого года.
Одновременно с увеличением спроса на концерты и фестивали июня – августа 2025 г. выросла и стоимость билетов на них, добавляют представители билетных сервисов. Средняя цена билета на музыкальные события на «Яндекс.Афише» летом 2025 г. увеличилась на 23% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 3908 руб. В МТС Live зафиксировали рост средней стоимости билетов на концерты на 22% до 2721 руб., на музыкальные фестивали – на 21% до 2979 руб.
По интересу к музыкальным событиям среди городов традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург – на них пришлось 45% и 47% от общего количества проданных «Яндекс.Афишей» билетов на летние события. Тот факт, что основой спрос на концерты и фестивали формируют жители и гости двух столиц, подтверждают и МТС Live, добавляя при этом, что наибольшее количество культурных мероприятий в указанный период традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Среди региональных мегаполисов самая заметная концертная и фестивальная активность, по данным «Яндекс.Афиши» и МТС Live, была отмечена в Екатеринбурге, Перми, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
«Мы видим устойчивый рост интереса к фестивалям: такие мероприятия не только расширяют культурную карту страны, но и становятся приятным поводом для путешествий по России. Спрос на Дягилевский фестиваль в этом году был особенно высоким: 87% билетов на «Яндекс.Афише» были выкуплены уже в первый день продаж, а зрители приехали не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и десятков других городов», – рассказал «Ведомостям» директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс.Афиши» Энрико Мазавришвили.
Самыми популярным выступлениями лета, по данным «Яндекс.Афиши», стали концерт Басты в московских «Лужниках», выступление Леонида Агутина на петербургской «Газпром арене». Среди событий на региональных площадках пальма первенства также у Басты (июльский концерт в Екатеринбурге). Абсолютные значения в «Яндекс афише» не привели. А самым гастролирующим исполнителем лета, как добавили там же, стала рок-группа «АнимациЯ»: за три месяца музыканты дали тридцати концертов в разных городах России. Второе место разделили СМН и Daryana, а на третьем расположились музыканты из симфонического оркестра CAGMO.
За последние два года рынок развлечений перестроился и адаптировался под новые условия и реалии, считает директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин: «Появились новые яркие имена, аудитория переоткрыла для себя многих уже известных и именитых артистов. Кроме того, звезды, которые ранее выступали в клубах и собирали узкую аудиторию, масштабировались до более массовых площадок».
Зрелищная индустрия в последние десять лет постоянно подвергалась сложнейшим испытаниям, связанным с пандемией коронавируса, геополитической ситуацией, и в довершение всего – теракт в «Крокусе» в 2024 г., напоминает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Каждый раз, как отмечает эксперт, падение индустрии было заметным и болезненным: «Начало 2025 г. вселяет некоторый оптимизм. После масштабного падения рынка офлайн-мероприятий в 2022 г. сегодня мы наблюдаем его заметный рост».