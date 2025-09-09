Спрос на посещение концертов и фестивалей этим летом существенно вырос

«Мы видим устойчивый рост интереса к фестивалям: такие мероприятия не только расширяют культурную карту страны, но и становятся приятным поводом для путешествий по России. Спрос на Дягилевский фестиваль в этом году был особенно высоким: 87% билетов на «Яндекс.Афише» были выкуплены уже в первый день продаж, а зрители приехали не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и десятков других городов», – рассказал «Ведомостям» директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс.Афиши» Энрико Мазавришвили.