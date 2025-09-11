Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других комедийных шоу ТНТ

Шоу Comedy Club выходит на ТНТ с апреля 2005 г. и является одним из флагманских проектов канала. Создателем этого проекта, а также Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап» является продюсерская компания Comedy Club Production, которую в конце 2010-х гг. консолидировал холдинг «Газпром медиа». Один из основателей Comedy Club Production Артур Джанибекян уже сотрудничает с Okko. В августе 2023 г. этот онлайн-кинотеатр подписал трехлетний контракт на эксклюзивное производство сериалов с продюсерским центром Originals Production. Совладельцами юрлица этого продакшна на момент заключения сделки были «Национальная медиа группа» (51%) и Джанибекян (49%). На текущий момент за НМГ осталась ее доля в компании, а 49% принадлежит АО «Медиа микс продакшн», состав владельцев которого не раскрывается. Но Джанибекян при этом указывался как один из продюсеров проектов Originals Production, которые выходили в 2025 г.