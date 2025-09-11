Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других комедийных шоу ТНТ

Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других комедийных шоу ТНТВ рамках сделки онлайн-кинотеатр получит эксклюзивные онлайн-права на дистрибуцию этих проектов в России и мире
Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал ТНТ (входит в холдинг «Газпром медиа») договорились о совместном производстве новых сезонов популярных шоу канала Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап», сообщили «Ведомостям» участники сделки.
Okko станет сопродюсером и соинвестором новых сезонов данных проектов и получит бессрочные эксклюзивные онлайн-права на них в России и мире, рассказал «Ведомостям» гендиректор Okko Сергей Шишкин: «Это предполагает возможность как их показа, так и дистрибуции», – добавил Шишкин. Он уточнил, что продолжения Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России», «Женский стендап» после премьеры на ТНТ будут эксклюзивно выходить на Okko начиная с 12 сентября. Также на Okko будут доступны архивные эпизоды вошедших в сделку проектов.
«Копродакшн позволяет объединять ресурсы и опыт обеих команд, усиливать проекты и делать их еще ближе к зрителю. В итоге от такой коллаборации выигрывают именно зрители», – прокомментировала заключение соглашения гендиректор ТНТ Тина Канделаки.
В последние два года тренд на создание совместных проектов онлайн-кинотеатров и телеканалов получил широкое распространение, что обусловлено ростом затрат на производство: за последние три года они увеличивались ежегодно в среднем на 20–30%. Таким образом, партнеры снижают свои затраты и риски. Но ранее вещатели и платформы снимали и выпускали совместно, как правило, сериалы, а не шоу. Выходили такие проекты либо одновременно у обоих партнеров, либо сначала в онлайн-кинотеатрах, а спустя время – в эфире телеканала-партнера. Okko, к примеру, ранее выступал в качестве сопродюсера российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» (совместно с ТНТ и онлайн-кинотеатром Premier), а также сериалов «Государь» (совместно с «Первым каналом»), «Шаляпин» (с холдингом ВГТРК), «Манюня» (с телеканалом «Солнце») и др.
Шоу Comedy Club выходит на ТНТ с апреля 2005 г. и является одним из флагманских проектов канала. Создателем этого проекта, а также Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап» является продюсерская компания Comedy Club Production, которую в конце 2010-х гг. консолидировал холдинг «Газпром медиа». Один из основателей Comedy Club Production Артур Джанибекян уже сотрудничает с Okko. В августе 2023 г. этот онлайн-кинотеатр подписал трехлетний контракт на эксклюзивное производство сериалов с продюсерским центром Originals Production. Совладельцами юрлица этого продакшна на момент заключения сделки были «Национальная медиа группа» (51%) и Джанибекян (49%). На текущий момент за НМГ осталась ее доля в компании, а 49% принадлежит АО «Медиа микс продакшн», состав владельцев которого не раскрывается. Но Джанибекян при этом указывался как один из продюсеров проектов Originals Production, которые выходили в 2025 г.
Шоу Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап» в онлайн сейчас доступны на сайте ТНТ, онлайн-кинотеатре Premier и платформе Rutube (также принадлежат «Газпром медиа»). Некоторые выпуски Comedy Club на Rutube собирают сотни тысяч просмотров, а часть тех, что выходили в рамках первых сезонов проекта, перевалили отметку в миллион просмотров.
Представитель ТНТ подтвердил «Ведомостям», что новые выпуски вошедших в сделку проектов будут эксклюзивно доступны в Okko: «При этом мы продолжаем активно работать с Premier и Rutube, входящими в экосистему «Газпром медиа». Эти сервисы остаются для нас ключевыми онлайн-партнерами». «Ведомости» направили запрос в «Газпром медиа».
Выход Okko на рынок шоу – это важное событие: ранее основной фокус этого онлайн-кинотеатра был сосредоточен на производстве оригинальных сериалов и фильмов, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Теперь он может стать одним из важных игроков на поле шоу вместе с VK Video».
Сейчас в целом онлайн-кинотеатры самостоятельно не производят шоу, хотя, как показывает практика, такой контент аккумулирует значительный интерес аудитории, добавляет в свою очередь главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов: «Очевидно, Okko понял, что ему необходимо наращивать экспертизу в создании шоу и в целом – в комедийном жанре, и привлек одних из лучших создателей таких проектов в нашей стране».
В то же время, продолжает Колесов, возникает вопрос – какое влияние на процесс объединения Rutube и Premier окажет сделка с Okko. Сериалы и шоу, как отмечает эксперт, – главный контент, который привлекает зрителей этих онлайн-платформ. Интересно также, как Okko будет пользоваться эксклюзивными правами на проекты, которые вошли в сделку, за пределами России, рассуждает Колесов: «Есть Казахстан, но в этой стране рынок онлайн-видео пока очень мал – по нашей оценке, в 2024 г. он составил 18,5 млрд тенге (3,66 млрд руб.). Более перспективными являются США, Израиль и Германия. Возможно, у Okko есть планы географической экспансии, и для этого онлайн-кинотеатр увеличивает разнообразие привлекательного для русскоязычной аудитории контента».