«Лабиринт» за последний год закрыл 90% своих книжных магазинов

Розничная сеть «Книжный лабиринт» (входит в книжный холдинг «Лабиринт») за последний год закрыла около 90% своих магазинов, следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Сейчас под ее брендом работает только шесть торговых точек: три – в Москве и три – в Московской области. При этом на ноябрь 2024 г. у «Книжного лабиринта» было 62 действующих магазина по всей России, отметили в АСКР.