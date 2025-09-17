Газета
Главная / Медиа /

«Лабиринт» за последний год закрыл 90% своих книжных магазинов

Фактически холдинг сворачивает розничный бизнес, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Розничная сеть «Книжный лабиринт» (входит в книжный холдинг «Лабиринт») за последний год закрыла около 90% своих магазинов, следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Сейчас под ее брендом работает только шесть торговых точек: три – в Москве и три – в Московской области. При этом на ноябрь 2024 г. у «Книжного лабиринта» было 62 действующих магазина по всей России, отметили в АСКР.

Параллельно Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление компании «Мерлион» о признании банкротом основного юрлица книжного холдинга «Лабиринт» – ООО «Книготорговая компания Лабиринт». «Мерлиону» выдан исполнительный лист на взыскание с «Лабиринта» 27 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». В дело о банкротстве также изъявили намерение вступить издательства «Легион» (совокупная сумма взыскания по исполнительным листам – 12,2 млн руб.) и «Антология» (4,7 млн руб.), а также межрегиональная инспекция ФНС России по управлению долгом (10 000 руб.). Войти в дело планировала и Центральная бумажная компания (1,6 млн руб.). Но суд уже вернул ей заявление, что, как указано в его определении, «не препятствует повторному обращению с таким же требованием».

