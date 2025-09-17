Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале «Паучиха»

На примере этих проектов видны два подхода к сериалам, основанным на реальных событиях, говорит главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Сериал «Паучиха» – история достаточно свежая, но не совсем понятно, насколько ее актуальность удастся раскрыть. Фильм «Сектор газа» – кейс, с одной стороны, более простой и отработанный: поздний СССР и молодая Россия не первый раз в последние годы используются как сеттинги стриминговых проектов. С другой стороны, советский панк – штука дикая, местами нелепая, а местами трагичная и точно не вписывающаяся ни в какие шаблоны байопиков».