Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале «Паучиха»Прототипом главной героини проекта стала «королева марафонов»
Стали известны исполнители главных ролей в будущих проектах онлайн-кинотеатра Premier. Главную роль в сериале «Паучиха» о блогере-мошеннице и «фее желаний» исполнит актриса Елена Лядова (известна по сериалам «Измены», фильмам «Елена» и «Географ глобус пропил»), рассказал «Ведомостям» генпродюсер Premier Давид Кочаров.
По сюжету, Мила Гоноровская, притворяясь психологом, успешно продает в интернете свои многочисленные тренинги, обещая решить все проблемы их участникам. Чего, конечно, не происходит, и на мошенницу заводят уголовное дело. От тюрьмы ее спасает талантливый адвокат, но вместо раскаяния находчивая инфоцыганка решает заработать на сложившейся ситуации. Прототипом героини стала осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег блогерша Елена Блиновская.
Еще одним ожидаемым проектом Premier стал фильм «Сектор газа». Байопик о лидере и основателе знаменитой панк-группы продюсирует Дмитрий Нелидов, а сценарий к нему написал Дмитрий Лемешев. Этот тандем известен благодаря сериалу про другую легендарную отечественную панк-группу – «Король и шут». В утверждении сценария, как отмечают создатели, принимала участие дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. Главную роль – Хоя – в киноленте исполнит Никита Кологривый (известен по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Два холма»), рассказал 17 сентября на презентации нового сезона Premier генпродюсер онлайн-кинотеатра Давид Кочаров.
На примере этих проектов видны два подхода к сериалам, основанным на реальных событиях, говорит главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Сериал «Паучиха» – история достаточно свежая, но не совсем понятно, насколько ее актуальность удастся раскрыть. Фильм «Сектор газа» – кейс, с одной стороны, более простой и отработанный: поздний СССР и молодая Россия не первый раз в последние годы используются как сеттинги стриминговых проектов. С другой стороны, советский панк – штука дикая, местами нелепая, а местами трагичная и точно не вписывающаяся ни в какие шаблоны байопиков».
Ставка Premier понятна: создатели хотят неожиданно рассказать истории, которые все и так знают, рассуждает главный редактор портала «Кино-Театр.ру» Жан Просянов. Выбор Лядовой на главную роль в «Паучихе», как отмечает Просянов, комплиментарен проекту: «Она одна из лучших актрис своего поколения, и в ее исполнении это будет точно многогранный персонаж».
Кологривый сейчас очень востребован в кино, и пока не совсем понятно, насколько к моменту выхода фильма «Сектор газа» аудитория может банально «устать» от актера и связанных с ним медийных активностей, добавляет, в свою очередь, Острый.