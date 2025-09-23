Эрнст предрек превращение маркетплейсов в «королей рекламы» к 2030 году

Дэвид Огилви (1911–1999) – основатель одного из крупнейших международных рекламных агентств Ogilvy & Mather (сейчас – Ogilvy; штаб-квартира – в США). Считается одним из классиков теории рекламы. Огилви утверждал, что «потребитель не дурак, а ваша жена», и считал, что кампанию по продвижению товара или услуги можно назвать плохой, если «запомнили рекламу, а не товар». Согласно убеждениям основоположника индустрии, исследования аудитории через фокус-группы и интервью – «золотой стандарт», а потребитель априори рационален в своем выборе. Кроме того, Огилви придерживался позиции, что знаменитости должны рекламировать продукты минимум два года, а цель рекламы – «предоставлять информацию, а не развлекать».