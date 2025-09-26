Книжные дистрибуторы фиксируют рост продаж патриотической литературы

Книжные дистрибуторы фиксируют рост продаж патриотической литературыЭтот тренд отражает реакцию людей на политику государства, считают эксперты
В России за последние два года заметно увеличился спрос на патриотическую литературу, сообщили «Ведомостям» ведущие книжные дистрибуторы. Например, в крупнейшей в стране книжной сети «Читай-город – Буквоед» экземплярные продажи таких книг в январе-августе выросли в два раза в сравнении с тем же периодом 2023 г. примерно до 217 000 штук, рассказал ее представитель. Расширилось и предложение патриотической литературы в магазинах этого бренда – в 2,7 раз до 775 наименований.
К патриотическим книгам в «Читай-город – Буквоеде» отнесли произведения из категорий художественной, нон-фикшн и детской литературы, тематика которых «направлена на формирование чувства национальной идентичности, уважения к историческому наследию и подвигам предков». В выборку, по словам представителя сети, попали классические произведения советских и российских авторов, книги о Великой Отечественной войне и спецоперации, нон-фикшн о военном деле, биографии выдающихся соотечественников, а также книги по истории России и краеведению.
Самой популярной книгой в этой тематической категории в книжной сети стал роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян (вышла в серии «Мысли о Родине» издательства АСТ), рассказал представитель «Читай-город – Буквоед». Его продажи на конец августа достигли примерно 22 000 экземпляров. В пятерку самых продаваемых книг патриотической направленности также вошли «История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина» («Бомбора»), роман «Тума» Захара Прилепина (АСТ), роман «Стена» бывшего министра культуры Владимира Мединского («Просвещение-Союз»), а также сборник рассказов «Водоворот» Симоньян (АСТ; серия «Мысли о Родине»).
Как продаются книги в России
Рост оборота военной и исторической литературы в январе-августе 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. – на 136% и 35% соответственно – зафиксировали и в крупнейшем маркетплейсе Wildberries. Абсолютные показатели представитель платформы не привел. В лидерах продаж указанных категорий – книга «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (издательство «Вольный странник»), сборник рассказов «Линия соприкосновения» Евгения Журавли («Яуза») и «Дело памяти достойно» (спецвыпуск журнала «Историк» с колонками главного редактора Владимира Рудакова).
Похожую тенденцию зафиксировали и в крупнейшем сервисе цифровых книг – «Литрес». На этой платформе выручка от книг о патриотизме и книг о войне увеличилась на 81% и 40% соответственно. Абсолютные данные представитель «Литреса» не привел. В лидерах по спросу на сервисе – книга «Штурм Бахмута. Позывной «Констебль» Александра Савицкого и Константина Лугового.
Тренд на патриотические книги отражает реакцию населения на политику государства, рассуждает социальный психолог Алексей Рощин. Россиянам сейчас хочется глубже разобраться в ситуации, осознать и прочувствовать реалии во всем их многообразии и полноте, продолжает он: «В России, кажется, исторически уже сложилась традиция, когда именно писатели позволяют людям удовлетворить эту потребность».
Популярность патриотической литературы – долгосрочная тенденция, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. С одной стороны, это связано с тем, что государство консолидирует свои усилия по популяризации патриотической повестки, в том числе, в книжной отрасли, поясняет он: «С другой, за последние годы сформировался встречный читательский запрос на книги этой тематики».