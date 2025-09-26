Книжные дистрибуторы фиксируют рост продаж патриотической литературы

Как продаются книги в России

Рынок бумажной книги в России в 2024 г. вырос на 1% в экземплярах в сравнении с 2023 г. до 233 млн штук и на 7% в деньгах до 98 млрд руб., следует из данных крупнейшего издательского холдинга «Эксмо-АСТ». Крупнейшим каналом для их продаж являются маркетплейсы (47%), далее следуют книжные магазины и сети (37,8%), другие интернет-площадки (7,5%), FMCG-сети (4,6%) и т.д. В то же время рынок цифровых книг увеличился на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб.