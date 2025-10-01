Сын Швыдкого проиграл суд за авторство сценария «Ничего не бойся, я с тобой»Но у него остаются шансы на обжалование решения, считают юристы
Арбитражный суд Москвы 1 октября полностью отказал кинорежиссеру Сергею Швыдкому в удовлетворении требований по иску, в рамках которого он пытался оспорить авторство сценария мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», запретить его использование создателям постановки и взыскать с них солидарную компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 млн руб. Об этом передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания.
Представитель Швыдкого в суде сообщил «Ведомостям», что истец планирует обжаловать это решение. Один из ответчиков, художественный руководитель Московского дворца молодежи, где проходили показы постановки, – Дмитрий Богачев в свою очередь сказал, что «удовлетворен решением суда»: «Творчество нужно защищать от необоснованных претензий».
Помимо Богачева ответчиками по делу выступили продюсер мюзикла – основанная Богачевым театральная компания «Бродвей Москва», компания «МДМ-шоу». А также режиссер мюзикла Михаил Миронов и Сергей Калужанов, которые, согласно информации на сайте МДМ, являются авторами сценария «Ничего не бойся, я с тобой». Постановка «Ничего не бойся, я с тобой» шла в МДМ с декабря 2022 г. до октября 2024 г., ее общие сборы превысили 3,7 млрд руб.
На предыдущих заседаниях по этому иску представитель Швыдкого пояснял, что, согласно позиции истца, сценарий Миронова и Калужанова неправомерно создан на основе оригинального сценария Швыдкого «Секрет любви». Такой вывод, по его словам, был сделан на основе анализа имеющихся в распоряжении истца сценария Миронова и Калужанова, а также договора авторского заказа между ними и компанией «Бродвей Москва».
Швыдкой, сын художественного руководителя Московского театра мюзикла и бывшего министра культуры Михаила Швыдкого, написал и зарегистрировал свой сценарий в Российском авторском обществе (РАО) еще в 2009 г., также пояснял ранее представитель истца. В 2013 г. в интервью «Российской газете» Швыдкой заявлял о том, что работает над сценарием к киномюзиклу «Секрет любви» по мотивам песен группы «Секрет». Причем, по его словам, фильм тоже должен был строиться по принципу постановки «Mamma Mia!». Но киномюзикл Швыдкого так и не вышел в прокат. Неизвестно, запускался ли он в производство и был ли в итоге снят.
При этом в материалах истца фигурировал отличный от версии 2009 г. сценарий 2022 г., на котором не были указаны имя автора и название текста, уточнил на заседании представитель Калужанова: «Истец так и не доказал, что он был создан именно его творческим трудом. Поэтому у него отсутствует право на иск».
Кроме того, попытка запрета использования сценария мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» нарушает исключительные права третьих лиц, то есть основателей группы «Секрет» Николая Фоменко и Максима Леонидова, также отметил он: «Поскольку в сценарии правомерно использованы песни этого музыкального коллектива».
В то же время истец не представил доказательств того, что сценарий мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» является переработкой его сценария «Секрет любви», добавил представитель Миронова.
Единственный правообладатель сценария «Ничего не бойся, я с тобой» – «Бродвей Москва», уточнил на заседании представитель этой компании. По его словам, основная задача мюзикла – донести до зрителей отсылки к песням группы «Секрет». Некая схожесть сценариев объясняется лишь тем, что в сценариях использовались референсы к текстам произведений одной и той же группы, пояснил представитель «Бродвей Москва» в суде.
В свою очередь представитель истца парировал, что песни не являются основой сценария, не имеют сюжета и выступают лишь музыкальным сопровождением мюзикла. Наличие прав на песни не является предметом спора, отметил он: «Предметом для обращения в суд стал сценарий, его переработка, а затем публичное исполнение».
Параллельно с этим разбирательством Швыдкой подал в Арбитражный суд Москвы второй иск о защите исключительных прав к создателям мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Ответчиками по нему выступают Богачев, Московский дворец молодежи, МТС (МТС Live – сопродюсер мюзикла), «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса», стратегический партнер постановки) и ее гендиректор Ольга Филипук.
В рамках этого иска Швыдкой требует взыскать с перечисленных компаний и частных лиц «вознаграждение, не полученное истцом за использование его произведения», общий размер которого, по расчетам истца, составляет 143,2 млн руб. А также обязать указывать ответчиков на всех билетных ресурсах информацию о том, что именно он является автором оригинального произведения, на базе которого поставлен мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Рассмотрение этого иска было приостановлено до вступления в силу решения суда по первому делу.
Говорить о перспективах второго иска пока преждевременно, поскольку у истца есть шансы на обжалование решения суда по первому иску в апелляции, считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Анищенко. Согласно материалам дела в картотеке арбитража, в деле не была назначена судебная экспертиза сценариев, говорит она: «И представитель Швыдкого может заявить, по крайней мере, это ходатайство».
Чтобы доказать переработку чаще всего предоставляются лингвистические и иные заключения экспертов, говорит руководитель практики разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности юридической фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева: «Если эксперт констатирует высокий процент заимствования защищаемого сценария, то тогда можно говорить о незаконном использовании произведения путем переработки».
В этом иске судебная экспертиза авторства действительно имеет ключевое значение, добавляет адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Но ее назначение, как поясняет он, фактически не входит в компетенцию Арбитражного суда, такие вопросы должны рассматриваться в районном суде общей юрисдикции.
Согласно материалам дела, иск Швыдкого был передан в Арбитражный суд Москвы из Хамовнического районного суда, резюмирует Энтин: «Согласившись с этим решением, истец выбрал для себя не самый корректный путь, который сейчас в текущей конструкции ставит его в уязвимое положение».