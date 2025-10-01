Сын Швыдкого проиграл суд за авторство сценария «Ничего не бойся, я с тобой»

Швыдкой, сын художественного руководителя Московского театра мюзикла и бывшего министра культуры Михаила Швыдкого, написал и зарегистрировал свой сценарий в Российском авторском обществе (РАО) еще в 2009 г., также пояснял ранее представитель истца. В 2013 г. в интервью «Российской газете» Швыдкой заявлял о том, что работает над сценарием к киномюзиклу «Секрет любви» по мотивам песен группы «Секрет». Причем, по его словам, фильм тоже должен был строиться по принципу постановки «Mamma Mia!». Но киномюзикл Швыдкого так и не вышел в прокат. Неизвестно, запускался ли он в производство и был ли в итоге снят.