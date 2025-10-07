Билеты в театры в России за последние два года подорожали примерно на четверть

Сильнее всего билеты, по данным Kassir.ru, подорожали в Санкт-Петербурге. В этом городе средняя стоимость посещения театра за год выросла на 14% до 2834 руб. В «Яндекс афише» говорят об «особенно заметном» увеличении цен в Москве – на 11% до 3755 руб. В итоге за два года этот показатель по всей России прибавил 27%, уверяет Мазавришвили. В Kassir.ru говорят о 18,3%. Несмотря на подорожание билетов, спрос на театральные постановки в натуральном выражении остается высоким, говорят эксперты. По оценке Kassir.ru, в январе – сентябре продажи в натуральном выражении увеличились на 19% к тому же периоду прошлого года, отметила Глуховская. Абсолютные показатели сервис не приводит.