Издатели книг просят отменить плату за использование изображений музейных экспонатов

Сам закон был принят еще в 1996 г., он предполагает получение издателями согласия дирекции музеев на использование в книгах изображений предметов и коллекций культурных учреждений, а также памятников архитектурного наследия, которые находятся на их территориях. Но единый механизм там не прописан, отмечается в письме. Так, для выпуска одной книги могут потребоваться десятки согласований, что затрудняет, в частности, издание детских энциклопедий об изобразительном искусстве, архитектуре, технике и проч. Кроме того, каждый музей вправе устанавливать любую сумму в качестве «пошлины» за право использования изображения предмета. В итоге сумма порой может превосходить гонорар автора и иллюстратора за работу, что делает выпуск таких книг нерентабельным, считают авторы обращения.