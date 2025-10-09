Издатели книг просят отменить плату за использование изображений музейных экспонатов

Издатели книг просят отменить плату за использование изображений музейных экспонатовВысокие затраты на это в некоторых случаях делают выпуск таких произведений нерентабельным
Книжные ассоциации предложили прописать в законе о музейном фонде России порядок и условия получения согласий на использование в изданиях изображений музейных предметов. Соответствующую инициативу они включили в письмо-резолюцию форума «Недетские проблемы детского рынка», которое было направлено на рассмотрение первому заместителю председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Среди подписантов – исполнительный директор Российского книжного союза Елена Старостина и президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина. Обе отправку обращения подтвердили. Буцкая сообщила «Ведомостям», что знает об этом письме. По ее словам, она намерена изучить предложения, которые в нем содержатся.
Сам закон был принят еще в 1996 г., он предполагает получение издателями согласия дирекции музеев на использование в книгах изображений предметов и коллекций культурных учреждений, а также памятников архитектурного наследия, которые находятся на их территориях. Но единый механизм там не прописан, отмечается в письме. Так, для выпуска одной книги могут потребоваться десятки согласований, что затрудняет, в частности, издание детских энциклопедий об изобразительном искусстве, архитектуре, технике и проч. Кроме того, каждый музей вправе устанавливать любую сумму в качестве «пошлины» за право использования изображения предмета. В итоге сумма порой может превосходить гонорар автора и иллюстратора за работу, что делает выпуск таких книг нерентабельным, считают авторы обращения.