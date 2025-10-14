Экс-глава VK Play Магурян с партнером запустили видеоигровое издательство

Бывший руководитель My.Games и VK Play Василий Магурян и основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ парк рус» Дмитрий Гачко запустили видеоигровое издательство Zavod Games. Об этом «Ведомостям» рассказали сами бизнесмены. Инвестиции в этот проект на данном этапе они оценивают в 100 млн руб., это собственные средства партнеров, которые они намерены направить на приобретение лицензий, маркетинг и усиление команды. Оценить срок окупаемости вложений они отказались.