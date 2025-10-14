Газета
Медиа

Экс-глава VK Play Магурян с партнером запустили видеоигровое издательство

Его первым продуктом станет локализация китайской онлайн-игры Myth of Empires
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Бывший руководитель My.Games и VK Play Василий Магурян и основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ парк рус» Дмитрий Гачко запустили видеоигровое издательство Zavod Games. Об этом «Ведомостям» рассказали сами бизнесмены. Инвестиции в этот проект на данном этапе они оценивают в 100 млн руб., это собственные средства партнеров, которые они намерены направить на приобретение лицензий, маркетинг и усиление команды. Оценить срок окупаемости вложений они отказались.

Руководителем Zavod Games стал экс-директор департамента издания игр компании Astrum Entertainment Антон Стасенко, сообщили Магурян и Гачко. Первым проектом издательства станет локализация многопользовательской онлайн-игры в жанре выживания – «Myth of Empires: Завоевания» китайской студии Angela Game. Ее релиз в России и странах СНГ запланирован на 2026 г. Стоимость покупки прав на его дистрибуцию и локализацию для указанных стран партнеры не раскрыли. По запросу Zavod Games студия Angela Game также готовит новое расширение этой игры в славянском сеттинге.

