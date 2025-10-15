В ВШЭ оценили в 1 триллион рублей ущерб для авторов от использования ИИ

Ущерб креаторов от использования ИИ был разделен исследователями на два ключевых вида. Первый – снижение оплаты авторского заказа и замещения труда авторов за счет применения генеративных объектов. В течение следующих пяти лет такие потери в творческих профессиях составят 935,2 млрд руб., оценили эксперты ВШЭ. Второй вид ущерба обусловлен сокращением доходов авторов и других правообладателей из-за поступления в оборот произведений, которые полностью или преимущественно созданы с помощью ИИ. В пятилетней перспективе креаторы по этой причине потеряют 68,5 млрд руб. В частности, от распространения генеративного контента в интернете – 38,9 млрд руб., при бездоговорном управлении – 4 млрд руб., от дистрибуции в других каналах – 25,6 млрд руб.