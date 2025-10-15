В ВШЭ оценили в 1 триллион рублей ущерб для авторов от использования ИИ

В ВШЭ оценили в 1 триллион рублей ущерб для авторов от использования ИИВ зоне риска замещения генеративным контентом – разработчики ПО, музыканты и переводчики
Совокупные потери авторов и других правообладателей от использования генеративного контента в ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 г., достигнут 1 трлн руб. Такую оценку из доклада исследователей НИУ ВШЭ привел 15 октября, на пленарной сессии форума «IPQuorum.Музыка», первый проректор этого вуза Леонид Гохберг.
Ущерб креаторов от использования ИИ был разделен исследователями на два ключевых вида. Первый – снижение оплаты авторского заказа и замещения труда авторов за счет применения генеративных объектов. В течение следующих пяти лет такие потери в творческих профессиях составят 935,2 млрд руб., оценили эксперты ВШЭ. Второй вид ущерба обусловлен сокращением доходов авторов и других правообладателей из-за поступления в оборот произведений, которые полностью или преимущественно созданы с помощью ИИ. В пятилетней перспективе креаторы по этой причине потеряют 68,5 млрд руб. В частности, от распространения генеративного контента в интернете – 38,9 млрд руб., при бездоговорном управлении – 4 млрд руб., от дистрибуции в других каналах – 25,6 млрд руб.
Потери рассчитывались исследователями для профессий, которые наиболее подвержены рискам от использования ИИ. Всего было выделено 12 таких групп. Наибольшие риски возникают у переводчиков и лингвистов: к 2030 г. генеративные произведения могут достичь трети всего контента в этой профессиональной сфере, оценивают в НИУ ВШЭ. На втором месте – писатели, поэты и литераторы, а также композиторы (28%), на третьем – программисты и разработчики приложений (26%). На четвертой позиции оказались журналисты (24%), а на пятой – специалисты по рекламе и маркетингу (22%).
Причем самые существенные потери от замещения труда авторов ИИ в течение следующих пяти лет понесут программисты и разработчики приложений (542,3 млрд руб.), специалисты по рекламе и маркетингу (169,9 млрд руб.), переводчики и лингвисты (48,8 млрд руб.). А с наибольшим ущербом от ввода в оборот генеративного контента столкнутся писатели, поэты и литераторы (42 млрд руб.), а также музыканты, певцы и композиторы (25,25 млрд руб.).