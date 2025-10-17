«Маяк»-2025: смешно, когда горько

С 4 по 9 октября в Геленджике прошел фестиваль актуального российского кино «Маяк». Наградной лист смотра в третий раз (а третий прецедент, как известно, уже тенденция) явно свидетельствует, что самая живая формула авторского кино сегодня – это когда смешно и горько. Или, говоря в более индустриальных терминах, очевидно, что наиболее продуктивный «артхаусный» жанр в наши дни – драмеди. Почти все лучшие фильмы трехлетки «Маяка» принимают нашу реальность с юмором и надеждой – и даже прошлогодний победитель, якутский вестерн «Кончится лето» с Юрой Борисовым, прежде чем вывернуть к трагедии, поначалу бодрился и немного дурачился. Триумфатор этого года – чистое драмеди «Здесь был Юра» (с Борисовым никакой связи), где от светлой печали до нежданной радости рукою подать.