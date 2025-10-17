«Маяк»-2025: смешно, когда горько

«Маяк»-2025: смешно, когда горькоСемь наград фестиваля поделили всего четыре фильма, и почти все – драмеди
С 4 по 9 октября в Геленджике прошел фестиваль актуального российского кино «Маяк». Наградной лист смотра в третий раз (а третий прецедент, как известно, уже тенденция) явно свидетельствует, что самая живая формула авторского кино сегодня – это когда смешно и горько. Или, говоря в более индустриальных терминах, очевидно, что наиболее продуктивный «артхаусный» жанр в наши дни – драмеди. Почти все лучшие фильмы трехлетки «Маяка» принимают нашу реальность с юмором и надеждой – и даже прошлогодний победитель, якутский вестерн «Кончится лето» с Юрой Борисовым, прежде чем вывернуть к трагедии, поначалу бодрился и немного дурачился. Триумфатор этого года – чистое драмеди «Здесь был Юра» (с Борисовым никакой связи), где от светлой печали до нежданной радости рукою подать.
Накануне прорывного концерта у панк-рокера неудачника Олега (Денис Парамонов из «Аутсорса») происходит семейный форс-мажор: на 10 дней ему поручают приглядеть за дядей Юрой (худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский), больше некому. Дяде уже за 50, у него ментальные особенности – акушерка во время родов повредила щипцами голову, и Юра так и остался ребенком. Не говорит – кивает, причем всегда, каким бы ни был вопрос, не способен сам приготовить себе еду или самостоятельно принять ванну. Скрепя сердце Олег привозит Юру в свою комнату в коммуналке, однако внезапная обуза вдруг преображает эгоиста-кидалта и его соседей, таких же 30-летних недорослей. Через полторы недели Юра возвращается домой, оставшись для героев легким ожогом от какой-то иной, более полноценной жизни.