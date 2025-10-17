Газета
Главная / Медиа /

Медиакомпании просят Минцифры продлить налоговые льготы на зарубежный контент

Их отмена может привести к дефициту иностранных произведений, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телевещатели, видеосервисы, музыкальные стриминги, книжные издательства и прочие обсуждают с Минцифры продление режима, который позволяет им не платить в России налог с доходов от распространения контента, приобретенного у зарубежных правообладателей. Об этом «Ведомостям» рассказали пять собеседников, участвующих в этих обсуждениях или знакомых с их ходом.

Россия в августе 2023 г. частично приостановила соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными государствами, в частности с США, Канадой, большинством европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Кипр, Швейцария и др.), Австралией, Южной Кореей и Японией. В этих соглашениях были заморожены те положения, которые позволяли компаниям или гражданам пользоваться теми или иными налоговыми льготами при расчетах с зарубежными контрагентами. В частности, согласно их положениям, авторские вознаграждения и лицензионные платежи обычно не облагались налогом у источника, т. е. в стране, где находится приобретатель контента (в контексте этой статьи – в России). Налоги с этих доходов, как правило, уплачивал только зарубежный продавец контента в своей стране.

