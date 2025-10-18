Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2026 году вырастет примерно на треть

Именно рост стоимости телевизионных размещений сейчас выступает главным драйвером увеличения рекламных доходов телеканалов, говорят собеседники «Ведомостей». В январе-августе сегмент телерекламы вырос лишь на 8% к тому же периоду 2024 г. до 156,4 млрд руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в рекламном агентстве. По оценке собеседника в другом агентстве, в январе-сентябре он увеличился на 10% до 192 млрд руб. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), начиная с годового отчета за 2023 г., сегментирует рекламный рынок не по медиаканалам, а по типам контента, в которых размещается реклама. Сегмент видео в первом полугодии 2025 г., согласно данным АКАР, увеличился к январю – июню 2024 г. на 10% до 137–139 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС). На телерекламу, по оценке двух рекламных групп, за указанный период пришлось 85-87% сегмента. Весь рекламный рынок за тот же период увеличился на 10% до 445–450 млрд руб., отмечают в АКАР.