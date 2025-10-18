Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2026 году вырастет примерно на треть

Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2026 году вырастет примерно на третьЭто связано со стабильным спросом на размещения со стороны крупных рекламодателей
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил 17 октября участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2026 г. Вилка роста цен в зависимости от телеканала составила 13–39% относительно базовой схемы расчета стоимости на 2025 г., следует из данных трех рекламных агентств (есть в распоряжении «Ведомостей»). В среднем реклама на федеральных каналах в следующем году подорожает на 28%, отмечает один из собеседников в рекламном агентстве.
Наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у популярных развлекательных каналов ТНТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»; ГПМ) и СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; НМГ), которые традиционно пользуются наиболее высоким спросом у рекламодателей, фиксируют в трех агентствах. На ТНТ расценки повысятся на 39%, на СТС – на 37%. Следом на за ними идет спортивный канал «Матч ТВ» (ГПМ): рост стоимости размещения рекламы на нем составит 36%. У вещателей «Пятница» и «2x2» (оба – ГПМ) расценки увеличатся на 33%, у «Рен ТВ» – на 32%, а у «Первого канала», «ТВ-3» (ГПМ) и «Муз ТВ» («Медиа 1») – на 30%. Умеренное повышение расценок на рекламные интеграции наблюдается на каналах «Мир» и ТВЦ – 13%, православном «Спасе» – 14% и у детского вещателя «Карусель» (ВГТРК) – на 15%.
В НРА от комментариев отказались.
Что такое НРА?
Повышение базовых цен на телерекламу в 2026 г. связано со стабильным спросом на размещения со стороны крупных рекламодателей, уверены два собеседника «Ведомостей» в рекламной группе и агентстве. Многие из них уже заключили долгосрочные и ранние сделки на 2026 г. до появления базовой схемы расчета цен, пояснил один из них. В результате, по данным двух собеседников «Ведомостей», на 2026 г. раскуплено примерно 60% ТВ-инвентаря. Похожую оценку распроданности ТВ-инвентаря на 2025 г. – 50-60% – давали два собеседника «Ведомостей» в крупных рекламных агентствах год назад, в день выхода новой схемы расчета стоимости размещений. Но в текущей экономической ситуации остаются сомнения в том, действительно ли рекламодатели заполнят заявленный в рамках ранних сделок объем инвентаря на 2026 г. в реальности, отметил один из собеседников.
Необходимость повышения расценок на ТВ-рекламу со стороны НРА вызвана и продолжающимся удорожанием стоимости производства профессионального видеоконтента для телеканалов, в частности, сериалов, знает один из собеседников. Глава Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям» в апреле говорил об увеличении стоимости кинопроизводства на 30-40% за последние два-три года.
Как НРА повышал расценки на ТВ-рекламу
Установленные НРА базовые цены распространяются на новые сделки, заключенные уже после выхода актуализированной схемы расчета стоимости телерекламы, и на заявление дополнительных бюджетов в рамках уже заключенных сделок, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Но стоит учитывать, что на конечную стоимость телерекламы для компаний влияют и индивидуальные скидки, которые может устанавливать альянс, отметил собеседник «Ведомостей» в рекламном агентстве. Наибольшие скидки, по его словам, НРА предлагает при заключении долгосрочных сделок на размещение ТВ-рекламы (на несколько лет), при увеличении рекламного бюджета с динамикой выше средней по рынку и т. д. Особенно существенными такие скидки могут быть у крупнейших рекламодателей, в некоторых случаях они могут существенно «нивелировать эффект» от повышения расценок, говорит собеседник в другой рекламной группе.
Именно рост стоимости телевизионных размещений сейчас выступает главным драйвером увеличения рекламных доходов телеканалов, говорят собеседники «Ведомостей». В январе-августе сегмент телерекламы вырос лишь на 8% к тому же периоду 2024 г. до 156,4 млрд руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в рекламном агентстве. По оценке собеседника в другом агентстве, в январе-сентябре он увеличился на 10% до 192 млрд руб. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), начиная с годового отчета за 2023 г., сегментирует рекламный рынок не по медиаканалам, а по типам контента, в которых размещается реклама. Сегмент видео в первом полугодии 2025 г., согласно данным АКАР, увеличился к январю – июню 2024 г. на 10% до 137–139 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС). На телерекламу, по оценке двух рекламных групп, за указанный период пришлось 85-87% сегмента. Весь рекламный рынок за тот же период увеличился на 10% до 445–450 млрд руб., отмечают в АКАР.