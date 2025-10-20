Отвечавший за развитие кинематографа Дмитрий Давиденко покидает Минкультуры

Отвечавший за развитие кинематографа Дмитрий Давиденко покидает МинкультурыНовым руководителем департамента министерства станет его заместитель
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко в ближайшие дни покинет этот пост. Новым руководителем департамента с 20 октября назначена его заместитель Анна Ярина, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры.
Давиденко возглавил департамент кинематографии с июня 2022 г., после того как эту должность оставила Светлана Максимченко. Давиденко имеет профильное образование – учился на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа (мастерская Ростислава Юренева), а в 2001 г. выпустился из аспирантуры этого вуза. До прихода в министерство долгое время работал в индустрии: на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун» и телеканале «Россия», в продюсерской компании Валерия Тодоровского.
Глава департамента кинематографии и цифрового развития – одна из ключевых фигур в российской киноиндустрии. В компетенцию департамента, в частности, входит выдача прокатных удостоверений, без которых кинотеатры не могут показывать фильмы. Кроме того, департамент организует проведение конкурсов на распределение господдержки на авторское, дебютное, документальное кино и анимационные фильмы. Также департамент готовит для министерства решения по регулированию и мерам поддержки киноиндустрии.
В 2021 г. Ярина окончила НИУ ВШЭ по магистерской программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». С 2025 г. работает в Министерстве культуры. «Ярина была на многих российских кинофестивалях, интересовалась, как устроена индустрия», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Ей еще предстоит приобрести значимый индустриальный опыт, добавил он. По словам двух других собеседников «Ведомостей», Анна – дочь начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.