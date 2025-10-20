Отвечавший за развитие кинематографа Дмитрий Давиденко покидает Минкультуры

В 2021 г. Ярина окончила НИУ ВШЭ по магистерской программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». С 2025 г. работает в Министерстве культуры. «Ярина была на многих российских кинофестивалях, интересовалась, как устроена индустрия», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Ей еще предстоит приобрести значимый индустриальный опыт, добавил он. По словам двух других собеседников «Ведомостей», Анна – дочь начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.