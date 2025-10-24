Жаров рассказал об увеличении объемов кинопроизводства в «Газпром-медиа»

В прошлом году российский рынок кинопроката увеличился на 13,2% до 42,9 млрд руб. Причем доля отечественного кино на нем, по оценке отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», составила почти 65%. В 2024 г. в российском прокате вышло семь фильмов со сборами более 1 млрд руб. С начала 2025 г. эту планку в нашей стране уже преодолели шесть российских фильмов. Прокатчиком пяти из них выступил ЦПШ – это «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Кракен» и «Август». Еще одним фильмом-«миллиардником» стал фильм «Финист. Первый богатырь» («НМГ кинопрокат»), чьи сборы достигли 2,7 млрд руб.