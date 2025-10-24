Жаров рассказал об увеличении объемов кинопроизводства в «Газпром-медиа»С 2023 года количество выпущенных холдингом фильмов выросло в три раза
В 2025 г. в российский кинопрокат выйдет 12 полнометражных фильмов, в финансировании которых принял участие «Газпром-медиа» (ГПМ), сообщил в пятницу, 24 октября, на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» гендиректор этого холдинга Александр Жаров. Для сравнения: в 2024 г. таких кинолент было восемь, а в 2023 г. – четыре, то есть за последние два года ГПМ нарастил объемы кинопроизводства в три раза в количественном выражении.
Цель увеличения объемов кинопроизводства – стабильное обеспечение контентом кинопроката, а также цифровых и телевизионных активов ГПМ, пояснил на конференции Жаров. В числе фильмов, которые были выпущены при участии холдинга в 2025 г., – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (сборы – более 3,3 млрд руб.; здесь и далее – данные ЕАИС), «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд руб.), «Батя 2. Дед» (1,6 млрд руб.), «Кракен» (более 1,1 млрд руб.) и «В списках не значился» (644,3 млн руб.).
С 25 сентября в прокате идет фильм «Август», его текущие сборы превысили 1 млрд руб. Прокатчиком всех кинолент выступил «Централ партнершип» (ЦПШ), который тоже входит в ГПМ. В следующем году ГПМ планирует выпустить в кинопорокат более 10 полнометражных картин, также анонсировал на конференции Жаров.
В ГПМ также планируют нарастить объем инвестиций в кинопроизводство в следующем году – до 5,5 млрд руб. В текущем году холдинг вложил в него 5 млрд руб.
В прошлом году российский рынок кинопроката увеличился на 13,2% до 42,9 млрд руб. Причем доля отечественного кино на нем, по оценке отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», составила почти 65%. В 2024 г. в российском прокате вышло семь фильмов со сборами более 1 млрд руб. С начала 2025 г. эту планку в нашей стране уже преодолели шесть российских фильмов. Прокатчиком пяти из них выступил ЦПШ – это «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Кракен» и «Август». Еще одним фильмом-«миллиардником» стал фильм «Финист. Первый богатырь» («НМГ кинопрокат»), чьи сборы достигли 2,7 млрд руб.