У россиян снизился спрос на бумажные книги по эзотерике

У россиян снизился спрос на бумажные книги по эзотерикеЭто может быть связано с окончанием периода потрясений и адаптацией к новой реальности, считают эксперты
Экземплярные продажи бумажных книг по эзотерике сократились в январе – сентябре в сравнении с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные ведущих книжных дистрибуторов. В книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России сеть «Читай-город – Буквоед») они упали на 27% примерно до 294 000 шт., рассказал «Ведомостям» представитель «Читай-город – Буквоеда». Товарооборот таких книг в деньгах тоже сократился, уточнил он, но не привел точные цифры. В Wildberries продажи эзотерических книг снизились на 3%, сообщил представитель этого маркетплейса. Абсолютные показатели он также не представил.
Отдельные книгоиздатели и книжные дистрибуторы также фиксируют в январе – сентябре сокращение продаж психологических книг к тому же периоду 2024 г. Представитель «Читай-города» говорит об их снижении на 14% примерно до 1 млн шт. Причем, как отмечает он, наибольшая просадка заметна в подсегменте литературы по саморазвитию. На уровне 10% оценивает снижение экземплярных продаж бумажных книг в сегменте психологии у «Альпины» директор по маркетингу этой издательской группы Ирина Антонова (с учетом бэк-каталога и новинок). Падение продаж книг по психологии отмечает и представитель издательства МИФ. Но точных цифр он не привел.