У россиян снизился спрос на бумажные книги по эзотерике

Отдельные книгоиздатели и книжные дистрибуторы также фиксируют в январе – сентябре сокращение продаж психологических книг к тому же периоду 2024 г. Представитель «Читай-города» говорит об их снижении на 14% примерно до 1 млн шт. Причем, как отмечает он, наибольшая просадка заметна в подсегменте литературы по саморазвитию. На уровне 10% оценивает снижение экземплярных продаж бумажных книг в сегменте психологии у «Альпины» директор по маркетингу этой издательской группы Ирина Антонова (с учетом бэк-каталога и новинок). Падение продаж книг по психологии отмечает и представитель издательства МИФ. Но точных цифр он не привел.