Медиа

Запрещенный в России фильм «Айта» купил Amazon

Эта картина и еще три киноленты режиссера Степана Бурнашева уже доступны на Amazon Prime Video
Мария Истомина
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На международной стриминговой платформе Amazon Prime Video вышли четыре фильма якутского режиссера Степана Бурнашева, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это, в частности, «Черный снег», «Наша зима» и «Проклятие. Мертвая земля», а также запрещенная для показа в России драма «Айта».

Сделка по продаже прав на фильмы Amazon состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира, уточнил «Ведомостям» Бурнашев, но ее условия он не раскрыл. По словам режиссера, на сегодняшний день фильмы доступны для подписчиков Amazon Prime Video в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии, а в ближайшее время география показа будет расширена.

«Для меня важно, что якутское кино теперь увидит зритель за пределами России, – говорит Бурнашев. – Наши истории универсальны – они про любовь, страх, вину, поиск себя, но мы рассказываем их через призму якутской культуры, через нашу речь, нашу землю, наши символы». В этом, как отметил постановщик, и есть сила: локальное становится универсальным, когда в нем есть правда. Именно это, как добавляет он, и может «тронуть зрителя где угодно – от маленького северного улуса до Нью-Йорка или Рима».

В сентябре 2023 г. Минкультуры отозвало прокатное удостоверение (дает право на публичный показ фильма) у кинокартины Бурнашева «Айта». Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», и потребовал от видеосервисов устранить нарушение. В картине, как пояснял представитель Роскомнадзора, демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек.

Между тем Бурнашев в беседе с «Ведомостями» тогда настаивал на обратном. Миссия фильма, как уверял он, – сплотить людей и показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов».

