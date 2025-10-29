Лидер группы «Руки вверх!» стал совладельцем магазина одежды Nuw Store

Лидер группы «Руки вверх!» стал совладельцем магазина одежды Nuw StoreУчастие популярного артиста в развитии актива может быть комплементарным, считают эксперты
Певец и сооснователь поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков получил 33,33% в ООО «Нувстор», которое является юрлицом московского магазина брендовой уличной одежды Nuw Store, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Оставшаяся мажоритарная доля – 66,67% – принадлежит Александру Муравьеву. Представитель Жукова подтвердил «Ведомостям» факт сделки, но ее детали раскрыть отказался. С Муравьевым связаться на момент публикации не удалось.
Это далеко не первый бизнес Жукова. Певец запустил несколько проектов под собственными торговыми марками, например, уходовую косметику под брендом «Руки вверх Beauty» и энергетики «Энергия Руки вверх!». Кроме того, бары «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо» позиционируются как проекты музыканта.
ООО «Нувстор», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрировано в декабре 2020 г. Помимо Муравьева сооснователями и совладельцами магазина на тот момент были Артем Язычян, Давид Зейналян, Нонна Каспарян и Арман Овсепян. Все они, кроме Муравьева, впоследствии вышли из его капитала. Издание о букмекерской индустрии «Рейтинг букмекеров» ранее связывало Овсепяна с букмекерскими компаниями BetBoom и «Стар бет» (ФНС прекратил действие лицензии этой компании на букмекерскую деятельность). Овсепян до апреля 2023 г. был единственным владельцем ООО «Анса-групп», которому принадлежит 50% юрлица BetBoom – ООО «Фирма «Стом», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Но с 18 апреля того же года единственным владельцем ООО «Анса-групп» является Карине Язычян.
Общий объем реализации одежды в России в 2024 г. составил 1,89 млрд единиц, что на 3% больше, чем было в 2023 г., следует из данных BusinesStat. По оценке Infoline, в деньгах рынок одежды и обуви в прошлом году вырос на 12,7% до 2,93 трлн руб. Магазин Nuw Store имеет мультибрендовый ассортимент. В нем представлены одежда испанского бренда Pompeii, французского Drole de Monsieur, японского Evisen, британского Heresy, американского Supervsn Studios, кеды и кроссовки немецкого бренда Puma и т. д., указано на сайте магазина. Товары также доступны для онлайн-покупки. Выручка ООО «Нувстор» по РСБУ в 2024 г. составила 250,2 млн руб., а чистая прибыль – 24,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Сумма сделки, если она была денежной, могла составить для Жукова не менее 35 млн руб., оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, актив имеет хороший потенциал для развития, в том числе из-за широкой представленности брендовой одежды для мужчин в ценовом сегменте выше среднего. Его аудитория демонстрирует устойчивый спрос, отличается довольно высокой лояльностью к брендам и ритейлерам, поясняет Бурмистров: «Это нивелирует риски от конкуренции с маркетплейсами».
Уличный андеграунд был популярен в 90-е и нулевые и на фоне всплеска интереса к этому периоду концепция магазина действительно выглядит интересной, считает директор по развитию и стратегии Depot Фархад Кучкаров. Соответственно, участие в его развитии одного из главных артистов этого времени – Сергея Жукова – кажется комплементарным шагом, добавил эксперт.