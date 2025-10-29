Лидер группы «Руки вверх!» стал совладельцем магазина одежды Nuw Store

Общий объем реализации одежды в России в 2024 г. составил 1,89 млрд единиц, что на 3% больше, чем было в 2023 г., следует из данных BusinesStat. По оценке Infoline, в деньгах рынок одежды и обуви в прошлом году вырос на 12,7% до 2,93 трлн руб. Магазин Nuw Store имеет мультибрендовый ассортимент. В нем представлены одежда испанского бренда Pompeii, французского Drole de Monsieur, японского Evisen, британского Heresy, американского Supervsn Studios, кеды и кроссовки немецкого бренда Puma и т. д., указано на сайте магазина. Товары также доступны для онлайн-покупки. Выручка ООО «Нувстор» по РСБУ в 2024 г. составила 250,2 млн руб., а чистая прибыль – 24,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».