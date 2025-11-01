«Волшебник Изумрудного города» стал самой продаваемой детской книгой в рознице

Выход успешных экранизаций действительно, как правило, выступает заметным драйвером продаж книг, солидарен и автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Например, в первые недели после выхода в российский кинопрокат фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина в прошлом году продажи одноименного романа Михаила Булгакова подскочили в книжной рознице и на маркетплейсе Wildberries в 4-7 раз, писали ранее «Ведомости». В том же году, после мирового старта кинопоказа второй части франшизы «Дюна» Дени Вильнева, в сети «Читай-город» и крупнейшем в России книжном сервисе «Литрес» почти в 2,5 раза подскочил спрос на книги научно-фантастического цикла американского писателя Фрэнка Герберта, хотя в нашей стране эта кинолента официально не выходила.