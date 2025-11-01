«Волшебник Изумрудного города» стал самой продаваемой детской книгой в рознице

«Волшебник Изумрудного города» стал самой продаваемой детской книгой в розницеИнтерес к ней подстегнула экранизация Игоря Волошина, уверены эксперты
Лидером по экземплярным продажам в специализированной офлайн-рознице среди детских книг в январе – сентябре 2025 г. стала сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова от издательства АСТ, следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Абсолютные показатели в АСКР не раскрыли. В прошлом году эта книга не попадала в пятерку самых продаваемых детских произведений, уточнили в ассоциации.
На второй позиции по экземплярным продажам в детском сегменте книжной офлайн-розницы в январе – сентябре этого года оказался первый том фэнтези-повести «Девочка с лисьим хвостом» корейской писательницы Сон Вон Пхен (издает МИФ), также отмечают в АСКР. А на третьей – «Маленький принц» французского автора Антуана де Сент-Экзюпери от издательства «Эксмо». Абсолютные показатели продаж этих книг в ассоциации также не представили.
В крупнейшей в России книжной сети «Читай-город – Буквоед» экземплярные продажи разных изданий повести «Волшебник Изумрудного города» за девять месяцев 2025 г. увеличились на 82% к тому же периоду прошлого года и превысили 31 000 штук, рассказали «Ведомостям» в ее пресс-службе. В петербургском «Доме книги» рост продаж издания составил 20% до 354 штук, отметила его директор Кристина Матвеева. В «Республике» они выросли на 25,5% до 128 штук, сообщил «Ведомостям» представитель этой сети.
Количество реализованных тиражей повести «Волшебник Изумрудного города» у издательства АСТ в январе – сентябре 2025 г. увеличилось на 23% в сравнении с тем же периодом 2024 г., фиксирует директор департамента «Планета детства» АСТ Сергей Тишков. Абсолютные показатели он не привел.
Как продаются книги в рознице
Всплеск интереса к книге обусловлен выходом в кинопрокат в этом году фильма-экранизации «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (прокатчик – «Централ партнершип»), пояснил Тишков. В частности, на книги в кинообложке пришлось 27% отгруженных тиражей всех изданий произведения Волкова, которые были выпущены департаментом детской литературы АСТ в январе – сентябре, отметил он.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в прокат 1 января 2025 г. и заработала 3,3 млрд руб., став пятым отечественным фильмом, который взял трехмиллиардную планку, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
Другой фактор роста продаж – ностальгический тренд, который проявляется в высоком интересе аудитории к знаковым произведениям золотого фонда классики детской литературы, также добавил Тишков.
Выход успешных экранизаций действительно, как правило, выступает заметным драйвером продаж книг, солидарен и автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Например, в первые недели после выхода в российский кинопрокат фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина в прошлом году продажи одноименного романа Михаила Булгакова подскочили в книжной рознице и на маркетплейсе Wildberries в 4-7 раз, писали ранее «Ведомости». В том же году, после мирового старта кинопоказа второй части франшизы «Дюна» Дени Вильнева, в сети «Читай-город» и крупнейшем в России книжном сервисе «Литрес» почти в 2,5 раза подскочил спрос на книги научно-фантастического цикла американского писателя Фрэнка Герберта, хотя в нашей стране эта кинолента официально не выходила.
Причем особенно эффективно эта тенденция срабатывает с франшизными проектами, такими как «Волшебник Изумрудного города»: релиз каждой части цикла требует отдельного промо, что, в свою очередь, существенно расширяет круг читателей литературного исходника, резюмирует Шабашов.