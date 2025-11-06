Газета
Россияне в этом году активнее скупают билеты на новогодние елки

Это связано с высоким спросом на семейные мероприятия и расширением предложения представлений
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стартовые продажи билетов на детско-семейные новогодние мероприятия в этом году показали рост. У Kassir.ru в августе – октябре, когда начинают поступать билеты на такие представления, продажи увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого года примерно до 179 600 шт., рассказала «Ведомостям» гендиректор этой группы компаний Елена Глуховская. Наиболее существенное увеличение продаж фиксируется в Санкт-Петербурге – на 63% в натуральном выражении и на 93% в денежном, говорит она. В Москве, согласно ее данным, рост в штуках достиг 39%, а в деньгах – 32%.

«МТС Live» (объединяет активы холдинга «МТС медиа» в сфере офлайн-развлечений) фиксирует увеличение количества реализованных билетов на новогодние мероприятия в столице на 43%, а в деньгах – на 57%, сообщил представитель «МТС медиа». Региональные продажи выросли на 11% в натуральном выражении и на 21% в деньгах, также отметили в Kassir.ru. Абсолютные показатели в Kassir.ru и «МТС медиа» не привели.

