«Национальная медиа группа» выпустит первую в России оригинальную микродраму

«Национальная медиа группа» выпустит первую в России оригинальную микродрамуЭтот формат уже завоевал широкую популярность в мире, отмечают эксперты
«Национальная медиа группа» (НМГ; управляет эфирными телеканалами «Рен ТВ», СТС, «Пятый канал», «Домашний», «Че!» и т. д.) выпускает первый в России оригинальный сериал в жанре микродрамы. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель НМГ. Проект «Беременна от олигарха» будет доступен эксклюзивно на платформе профессионального контента вертикального формата «Сторис», которую НМГ запустила в тестовом режиме в апреле 2025 г.
Микродрамы представляют собой мелодраматические истории, которые разбиты на серии длительностью в несколько минут и сняты специально для просмотра в вертикальном формате на мобильных. Проекты такого жанра содержат в себе крутые повороты сюжета, любовные переживания, интриги и тайны.
Сериал «Беременна от олигарха» режиссера Никиты Дудкина – это история о девушке, которая в один день узнает о том, что станет мамой, и сталкивается с предательством любимого человека. Проект произведен ООО «Камерабум Реалити» при участии холдинга НМГ, телеканалов СТС и «Че!». В ролях – Алина Чеченкова, Антон Борисевич, Егор Пежемский, Василиса Агеенкова и др. Всего в сериале будет 70 серий, их общий хронометраж составляет 1,5 часа.
Этот сериал – первый оригинальный проект в линейке микродрам НМГ. В ближайшее время медиахолдинг планирует выпустить на платформе «Сторис» еще несколько оригинальных микродрам, также уточнил представитель НМГ. Ранее в «Сторис» были доступны только локализованные зарубежные проекты и сериалы телеканала «Домашний», адаптированные к вертикальному просмотру.
На платформе «Сторис» проект «Беременна от олигарха» будет доступен по «игровой» модели монетизации GVOD (Gamified Video on Demand), уточнил представитель НМГ. Первые несколько серий будут в свободном доступе, а для открытия следующих эпизодов пользователю необходимо будет просмотреть рекламу или открыть их за виртуальные «монеты», которые можно заработать на самой платформе, пояснил он.
В сегменте микродрам в России представлено уже несколько крупных медиакомпаний, но пока они преимущественно работают по лицензионной модели, то есть покупают такой контент у зарубежных производителей. К примеру, в июле раздел мини-драм с лицензионным контентом запустил онлайн-кинотеатр «Иви». В октябре раздел «Сторис» с такими же проектами появился и у онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Также в июне этого года на ПМЭФе гендиректор «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы экосистемы МТС) Софья Митрофанова объявила о том, что этот медиахолдинг заключил соглашение о совместном производстве микродрам с компанией Scroll studios, писали ранее «Ведомости». В рамках пилотного проекта партнеры планируют выпустить пакет из 20 таких проектов. Параллельно с совместным производством микродрам «МТС медиа» анонсировал, что займется созданием мини-сериалов и самостоятельно. Холдинг, как писали «Ведомости» заказал разработку пяти проектов в этом жанре для видеосервиса Kion у шоураннера и автора сериала «Метод 2» Дмитрия Иванова.
Рынок микродрам – одно из самых интригующих и перспективных направлений медиабизнеса сегодня, отмечает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. В Китае, по словам эксперта, этот сегмент за три года показал рост с $500 млн до $7 млрд: «При этом в том же Китае 60% аудитории платят за этот контент, то есть модель монетизации явно рабочая. Очевидно, что все остальные крупные рынки, и Россия – не исключение, теперь мечтают о повторении этого феномена».
В то же время, как добавляет сооснователь Scroll Studios и главный редактор портала «Кино-Театр. Ру» Жан Просянов, микродрамы в нашей стране начнут работать только тогда, когда зрителю предложат большой пакет таких проектов – от ста штук: «Таким образом, будет реализован потенциал микродрам как нового формата, а не как дополнительная фишка в рамках платформы с огромным количеством больших сериалов».
Успех микродрам как формата в России возможен в случае, если создаваемый контент отзовется у аудитории, будет соответствовать формату (то есть его драматургия будет адекватна медиуму) и будет доводиться до пользователя в достаточном объеме, обеспечивая тому значительный выбор в плане жанров, солидарен Острый.
При этом вряд ли в текущих реалиях и в ситуации, когда это, по сути, – штучное производство, выпуск микродрам будет обходиться дешевле (в пересчете на минуту) обычных сериалов, резюмировал Просянов.