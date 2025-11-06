«Национальная медиа группа» выпустит первую в России оригинальную микродраму

В сегменте микродрам в России представлено уже несколько крупных медиакомпаний, но пока они преимущественно работают по лицензионной модели, то есть покупают такой контент у зарубежных производителей. К примеру, в июле раздел мини-драм с лицензионным контентом запустил онлайн-кинотеатр «Иви». В октябре раздел «Сторис» с такими же проектами появился и у онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Также в июне этого года на ПМЭФе гендиректор «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы экосистемы МТС) Софья Митрофанова объявила о том, что этот медиахолдинг заключил соглашение о совместном производстве микродрам с компанией Scroll studios, писали ранее «Ведомости». В рамках пилотного проекта партнеры планируют выпустить пакет из 20 таких проектов. Параллельно с совместным производством микродрам «МТС медиа» анонсировал, что займется созданием мини-сериалов и самостоятельно. Холдинг, как писали «Ведомости» заказал разработку пяти проектов в этом жанре для видеосервиса Kion у шоураннера и автора сериала «Метод 2» Дмитрия Иванова.