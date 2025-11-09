Клан или пропал: как появился один из самых известных сериалов HBO

Клан или пропал: как появился один из самых известных сериалов HBO30 лет назад Дэвид Чейз написал историю семьи Сопрано
В конце октября стало известно, что создатель криминального сериала HBO «Клан Сопрано» Дэвид Чейз работает над новым проектом, который будет посвящен секретной программе ЦРУ по манипулированию сознанием. В честь 30-летия с момента написания сценария культового шоу «Ведомости» вспоминают, как создавалась история мафиозной семьи из Нью-Джерси.
Это личное
«Клан Сопрано» – стопроцентное детище Дэвида Чейза. «Другие сценаристы пишут про других: адвокатов, врачей. Но я умею писать только про себя и свою семью», – объяснял кинематографист. До создания хита он порядка 20 лет проработал на телевидении, создавая сценарии для сериалов вещательных каналов. Чейз принимал участие в таких проектах, как «Северная сторона», «Досье детектива Рокфора» и «Я улечу», однако ему всегда хотелось сделать что-то авторское.
«[Сценаристка] Робин Грин сказала: тебе нужно написать сценарий о своей матери и телепродюсере. Я подумал: кто это будет смотреть? Но потом подумал: если его сделать отморозком, может, это и выстрелит» (из документального фильма «Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано», 2024 г.).
«Отморозок» постепенно трансформировался в мафиози, который посещает психотерапевта из-за панических атак. Изначально Чейз хотел превратить идею в полный метр, однако по совету менеджера решил адаптировать сценарий для сериала. В 1995 г. он подписал соглашение с продюсерским центром «Бриллштейн-Грэй» и создал оригинальный текст для пилотного эпизода.
Выстраивая сюжет, Чейз опирался на воспоминания о детстве в Нью-Джерси. Отношения Тони с матерью – это отражение его собственных переживаний. Психотерапия – личный опыт, образ доктора Мелфи Чейз «списал» со своего психолога. Гангстерская тема тоже была близка ему с детства: кинематографист любил ленты вроде «Врага общества» или «Неприкасаемых», да и в реальной жизни пересекался с такими людьми. Наконец, Чейз – итальянец по происхождению, поэтому важной темой сериала стала этническая самоидентификация.
Кабельный шанс
Когда сценарий пилота был готов, Чейз и продюсер Бред Грэй разослали его во все крупнейшие телесети – от Fox до CBS, однако отовсюду пришел отрицательный ответ.
«[Бывший главный исполнительный директор CBS] Лес Мунвес тогда сказал: "Сценарий достойный и весьма занятный, но герой что, клиент психиатра? Спать не можете, лишь бы он принимал [антидепрессант] "Прозак"?». Я ответил: «Да, можно и так сказать, спать не могу». Он ответил: «Что ж, тогда нет». Шансов не было. Но потом я подумал: может, отправить его в HBO» (из документального фильма «Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано», 2024 г.).
В то время кабельный канал HBO стремился выйти на рынок телесериалов и искал свежие идеи. На его счету уже было два успешных проекта – «Тюрьма Оз» и «Секс в большом городе», – но этого было недостаточно. Поэтому директор канала Крис Альбрехт принял решение взять сценарий в работу и снять пилот.
«Это шоу о парне, которому за 40. Он унаследовал от отца бизнес. Он пытается вести дела в современных реалиях. Он сталкивается со всеми сопутствующими проблемами. У него властолюбивая мать, из-под контроля которой он пытается выйти. Он любит свою жену, но при этом крутит романы на стороне. У него двое детей-подростков, приходится решать их проблемы тоже. У него полно забот, у него депрессия, он начинает посещать психотерапевта, пытаясь отыскать в собственной жизни хоть какой-то смысл. Я пришел к выводу: единственное различие между ним и всеми моими знакомыми состоит лишь в том, что он – дон Нью-Джерси» (из интервью Криса Альбрехта Vanity Fair, 4 апреля 2007 г.).
До того момента Чейз, много лет проработавший на телевидении, ни разу не садился в режиссерское кресло, но боссам канала он с порога сказал, что пилот снимет сам. В HBO снова рискнули и дали ему карт-бланш. Откровенно говоря, никто не верил, что подобный проект может «взлететь», поскольку он нарушал все правила кабельного телевидения: от насилия в кадре до нетипичных кинематографических приемов.
«Помню, на первой или второй неделе подготовки к съемкам пилота Дэвид то и дело заходил в офис, клал ноги на стол и смотрел из окна с мрачным таким видом. Я ему: "Дейв, что с тобой?" – "А хрен знает, кто будет смотреть эту дрянь!"» (из документального фильма «Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано», 2024 г.).
Клан в лицах
Прежде чем приступить к съемкам, нужно было найти актерский ансамбль, который смог бы воплотить на экране все то, что написал Чейз. Кастинг на роль Тони Сопрано шел долго. Автор подумывал взять музыканта Стива Ван Зандта из группы E Street Band, однако кастинг-директор Сьюзан Фицджеральд приметила актера Джеймса Гандольфини, известного по фильму «Настоящая любовь».
«Джим остановился посреди первого прослушивания и сказал, что у него дела идут плохо, что кто-то из его семьи заболел. Потом он даже не пришел на второе прослушивание. Третье прослушивание было у меня дома. Каждый раз, когда ты выбираешь актера, люди приходят, читают, читают, читают, и ты начинаешь думать: "Это ужасно написано, это отстой". А потом появляется нужный человек, и все складывается. Было совершенно очевидно, что у Джима слишком много всего, чтобы эту роль мог взять кто-то другой» (из интервью Дэвида Чейза Vanity Fair, 4 апреля 2007 г.).
При этом Стив Ван Зандт все-таки сыграл в сериале – специально для него Чейз написал роль советника семьи Сильвио Данте. Образ жены Тони Кармелы Сопрано автор изначально предлагал исполнить самой звездной актрисе кастинга – Лоррейн Бракко, которая прославилась как жена гангстера в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе. Но у самой Бракко были другие планы.
«Я хотела получить роль доктора Мелфи. Дэвид немного опешил: "Почему вы хотите сыграть Мелфи?" Я ответила: "Потому что с тех пор, как я много лет назад играла Карен Хилл в "Славных парнях", я изменилась. Я не хочу входить в похожий образ. Я сама проходила терапию». Мы с Дэвидом изрядно поговорили о терапии и сошлись на том, что еще не видели в кино образованной итальянки. Мне это за честь. И вряд ли Тони стал бы говорить с кем-то не итальянского происхождения» (из документального фильма «Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано»», 2024 г.).
Наконец, на роль жены босса мафии буквально накануне съемок выбрали Эди Фалько: Чейз заметил ее работу в сериале «Тюрьма Оз». При этом сама актриса, впоследствии получившая три «Эмми» за роль Кармелы, не считала, что она ей подходит.
Испытание съемками
Пилотную серию, которую назвали просто Pilot (для DVD-издания ее потом переименовали в The Sopranos), сняли в 1997 г. Чейз, прошедший суровую школу вещательного телевидения, был настроен пессимистично и полагал, что HBO не станет заказывать целый сезон. Действительно, шли месяцы, а решения по съемкам все не было. Чейз уже стал договариваться об участии в съемках «Секретных материалов», когда вдруг спустя почти целый год HBO заказал 13 серий.
Кстати, Чейзу пришлось повоевать за название сериала. Руководство телеканала считало, что музыкальная ассоциация сбивает людей с толку и предлагали переименовать проект в «Семьянина» (Family Man). Однако вскоре вышел мультсериал «Гриффины» (в оригинале – Family Guy), и продюсеры HBO разрешили оставить оригинальное название.
Съемочный график был тяжелым: на серию отводилось всего восемь дней, поэтому рабочие смены длились по 16 часов. Особенно нелегко приходилось Гандольфини, который участвовал практически во всех сценах. Во время съемок пятого эпизода под названием «Колледж» недовольство актера достигло пика, ведь ему приходилось каждую ночь учить по шесть-семь страниц текста. В сцене знаменитого монолога актер столько раз сбился, что в порыве ярости разбил телефонную будку. Но текст сказал.
Впрочем, главная проблема эпизода была в другом. По сюжету Тони натыкается на «стукача» и понимает, что должен прикончить его. Однако HBO выступил категорически против того, чтобы главный герой кого-то убивал. Глава канала Крис Альбрехт сказал Чейзу: «Зрители возненавидят этого парня». Однако шоураннер настоял на своем, объяснив, что, если он этого не сделает, то зрители возненавидят его еще сильнее: «Он должен соблюдать кодекс. Если мы действительно хотим поверить, что этот парень – настоящий гангстер, он должен убивать людей».
В итоге убийство оставили, но сняли дополнительные сцены, где «стукач» торгует наркотиками и нанимает человека для убийства самого Тони. Правота Чейза подтвердилась уже через год, когда они с соавтором Джеймсом Манасом-младшим получили «Эмми» за сценарий к этому эпизоду.
Настоящий успех
Накануне премьеры первые две серии показали прессе. «Когда я увидел, как люди отреагировали на показе, я был ошеломлен. Они хлопали, подбадривали, смеялись в самых нужных местах. Это было все, о чем только можно мечтать. Когда же появились рецензии, по всей стране была только одна отрицательная. Я подумал: "Вау! Никогда такого не видел"» (из интервью Дэвида Чейза Vanity Fair, 4 апреля 2007 г.).
Премьера «Клана Сопрано» состоялась 10 января 1999 г. Он стал вторым после «Тюрьмы Оз» драматическим сериалом с длительностью серий в 60 минут. Актеры буквально проснулись знаменитыми. Например, одним своим появлением в Мэдисон-Сквер-Гардене Гандольфини спровоцировал давку.
«Раньше никто не обращал на нас внимания. Теперь же Saturday Night Live пародировал первый сезон сериала на HBO! Мы были в центре внимания СМИ, будь то пятичасовые новости, The Tonight Show или The New York Times» (из интервью Криса Альбрехта Vanity Fair, 4 апреля 2007 г.).
Интересно, что Чейз и его команда старались держаться от настоящих мафиози подальше, получая консультации у источников в правоохранительных органах. Однако настоящие гангстеры тоже смотрели «Клан Сопрано» и иногда давали о себе знать.
«Однажды в бар, где был один из наших актеров, зашел парень и всю ночь просто сидел там, глядя на него. Когда бар опустел, этот парень сказал ему: "Знаешь, я из Джерси. Хочу, чтобы ты знал, что ты делаешь многих людей несчастными. Этим людям не нравится твое шоу, и тебе стоит следить за собой, что ты, черт возьми, делаешь". И он ушел. Ничего не произошло» (из интервью Дэвида Чейза Vanity Fair, 4 апреля 2007 г.).
Продолжение следует
Создание последующих сезонов оказалось непростой задачей, ведь планка была задрана очень высоко. «Каждый год я говорил: помните, первые пять идей сразу идут в мусорку. Даже не хочу их слышать. Идея номер шесть – это и меня включало – мы озвучивали ее. Все остальное мы уже видели, это нехорошо», – вспоминал Чейз о том, как проходили «брейнстормы».
На кастинг новых персонажей второго сезона «Клана Сопрано» в Нью-Джерси приехало до 25 000 человек. Из-за опасности давки полиция прервала мероприятие, поэтому пришедшим просто предложили оставить свои фото. Удивительно, но так была найдена непрофессиональная актриса Дениз Борино на роль Джинни Сакримони – жены гангстера Джонни Сэка.
Второй сезон ожидаемо столкнулся с критикой, однако этот «спад» не стал тенденцией. Чейз добавлял новых харизматичных персонажей и неожиданные, порой шокирующие сюжетные повороты, что притягивало зрителей. Актерский состав увеличивался, зарплаты звезд росли, а производство становилось все более дорогим. На съемки одного эпизода тратили уже не 8 смен, а 12. Некоторые серии снимали по месяцу – небывалая история для телевидения. Стоимость одной подскочила до $10 млн.
Неразгаданная загадка
«Клан Сопрано» выдвигался на премию «Эмми» 111 раз и получил 21 статуэтку. Проект был удостоен пяти «Золотых глобусов», в том числе за лучший телевизионный сериал, а Гандольфини и Эди Фалько получили индивидуальные актерские награды.
Шестой, заключительный сезон был разделен на две части и выходил в эфир в 2006 и 2007 гг. Финальную серию посмотрели почти 12 млн зрителей. Последняя сцена наращивала саспенс и резко завершилась черным экраном, что вызвало смешанные чувства у аудитории. Это был максимально открытый, философский финал.
«Это Дэвид, это чертов Дэвид, именно так он хотел закончить сериал. Он не хотел, чтобы кто-то знал, что происходит», – вспоминала актриса Дреа де Маттео. «Что нам осталось? Нам осталась загадка. Как ее разгадать? Посмотрите сериал еще раз», – добавлял оператор Алик Сахаров.
И зрители до сих пор продолжают активно этим заниматься. По данным Parrot Analytics, спрос американской аудитории на «Клан Сопрано» по состоянию на конец 2025 г. превышает средний спрос на телесериалы в 33,7 раза. Проект вдохновил множество последователей. Например, он подвиг Винса Гиллигана на создание сериала «Во все тяжкие», а Мэтью Вайнера – на «Безумцев».