Медиа

Аудитория российских сервисов для видеоконференций в сентябре кратно выросла

Это, в частности, связано с блокировкой голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Лиана Липанова
Freepik
Freepik

Месячная аудитория сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) «Яндекс телемост» среди россиян старше 12 лет выросла в октябре в 2,6 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла 5,15 млн человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope. В оценке учитывалась аудитория как десктопной, так и мобильной версии этого сервиса.

Темпы прироста аудитории у лидирующих зарубежных сервисов ВКС за тот же период оказались существенно ниже, также указано в расчетах Mediascope. У Google Meet месячная аудитория увеличилась лишь на 3,8% до 9,3 млн человек. А у Zoom – на 6,2% до 5,8 млн человек.

