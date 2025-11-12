Аудитория российских сервисов для видеоконференций в сентябре кратно выросла

Темпы прироста аудитории у лидирующих зарубежных сервисов ВКС за тот же период оказались существенно ниже, также указано в расчетах Mediascope. У Google Meet месячная аудитория увеличилась лишь на 3,8% до 9,3 млн человек. А у Zoom – на 6,2% до 5,8 млн человек.