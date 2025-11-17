Домашнее обучение школьников стало драйвером детского сегмента EdTech-рынка

Домашнее обучение школьников стало драйвером детского сегмента EdTech-рынкаИнтерес к такому формату увеличивается из-за его гибкости и персонализации, отмечают эксперты
Направление домашнего обучения школьников продемонстрировало в первом полугодии 2025 г. темпы роста выше, чем у всего детского сегмента рынка онлайн-образования в России, следует из данных исследовательской компании Smart Ranking. Его объем в деньгах в январе – июне увеличился на 27% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достиг 4,6 млрд руб. Для сравнения: детский сегмент EdTech, по тем же данным, в целом вырос за тот же срок на 24% до 26,6 млрд руб., а совокупная выручка 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования – на 13% до 71,6 млрд руб.
Лидером в направлении домашнего обучения стал «Фоксфорд». За первое полугодие 2025 г. продажи обучения в домашней школе EdTech-компании увеличились на 22% к тому же периоду 2024 г. до 1,6 млрд руб., вся ее выручка – на 10,6% до 2,7 млрд руб., оценили в Smart Ranking. На второй позиции – «Онлайн-школа № 1»: ей направление домашнего обучения принесло 953 млн руб., что на 46% больше, чем в январе – июне 2024 г. Общая выручка этой образовательной компании, по оценке Smart Ranking, выросла на 46% до 966 млн руб. Третье место заняла компания «ИнтернетУрок». Объем этого направления у нее увеличился на 10% до 620 млн руб., а совокупная выручка – на 9,9% до 659,2 млн руб. К концу 2025 г. с учетом традиционного усиления спроса во втором полугодии сегмент домашнего обучения, по оценке Smart Ranking, может превысить 9,7 млрд руб.