Домашнее обучение школьников стало драйвером детского сегмента EdTech-рынка

Лидером в направлении домашнего обучения стал «Фоксфорд». За первое полугодие 2025 г. продажи обучения в домашней школе EdTech-компании увеличились на 22% к тому же периоду 2024 г. до 1,6 млрд руб., вся ее выручка – на 10,6% до 2,7 млрд руб., оценили в Smart Ranking. На второй позиции – «Онлайн-школа № 1»: ей направление домашнего обучения принесло 953 млн руб., что на 46% больше, чем в январе – июне 2024 г. Общая выручка этой образовательной компании, по оценке Smart Ranking, выросла на 46% до 966 млн руб. Третье место заняла компания «ИнтернетУрок». Объем этого направления у нее увеличился на 10% до 620 млн руб., а совокупная выручка – на 9,9% до 659,2 млн руб. К концу 2025 г. с учетом традиционного усиления спроса во втором полугодии сегмент домашнего обучения, по оценке Smart Ranking, может превысить 9,7 млрд руб.