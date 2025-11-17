Start возглавил бывший топ-менеджер Spotify

Start возглавил бывший топ-менеджер SpotifyНа этом посту Илья Алексеев сосредоточится на реализации трехлетней стратегии онлайн-кинотеатра
Гендиректором онлайн-кинотеатра Start назначен Илья Алексеев, до этого занимавший должность директора департамента развития подписки и роста бизнеса в этой компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель Start подтвердил назначение, отметив при этом, что ранее онлайн-кинотеатром фактически управлял гендиректор одноименной группы компаний и генпродюсер онлайн-кинотеатра Эдуард Илоян.
На новой должности Алексеев сосредоточится на реализации трехлетней стратегии сервиса, в том числе, на «совершенствовании технологической и продуктовой части платформы» и «развитии партнерской подписки Start», также отметил представитель онлайн-кинотеатра.
Алексеев более пятнадцати лет работает в медиаиндустрии и рекламном бизнесе. В 2017-2018 гг. он был директором по продажам Facebook в России (заблокирован и принадлежит Meta
В январе – июне 2025 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», совокупная выручка российских видеосервисов выросла на 40% к аналогичному периоду 2024 г. до 78,2 млрд руб. Выручка Start за указанный период увеличилась на 37% до 4,8 млрд руб. (6% рынка), рассказывала в интервью «Ведомостям» совладелец онлайн-кинотеатра Юлия Миндубаева. В начале 2025 г. Start запустил премиальную партнерскую подписку, которая стала базисом трехлетней стратегии онлайн-кинотеатра. Партнерами Start по премиальной подписке уже стали все крупнейшие онлайн-кинотеатры страны. В премиальную партнерскую подписку сейчас входят как originals самого Start и совместные проекты этого онлайн-кинотеатра с другими платформами и телеканалами, так и закупной контент – оригинальные сериалы других видеосервисов, фильмы.
Широкая дистрибуция премиальной подписки во всех крупнейших онлайн-кинотеатрах, как прогнозирует Миндубаева, позволит привлечь на рынок за три года более 40 млрд руб. дополнительной выручки: «И это будут именно новые деньги для рынка».