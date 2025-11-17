Start возглавил бывший топ-менеджер Spotify

В январе – июне 2025 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», совокупная выручка российских видеосервисов выросла на 40% к аналогичному периоду 2024 г. до 78,2 млрд руб. Выручка Start за указанный период увеличилась на 37% до 4,8 млрд руб. (6% рынка), рассказывала в интервью «Ведомостям» совладелец онлайн-кинотеатра Юлия Миндубаева. В начале 2025 г. Start запустил премиальную партнерскую подписку, которая стала базисом трехлетней стратегии онлайн-кинотеатра. Партнерами Start по премиальной подписке уже стали все крупнейшие онлайн-кинотеатры страны. В премиальную партнерскую подписку сейчас входят как originals самого Start и совместные проекты этого онлайн-кинотеатра с другими платформами и телеканалами, так и закупной контент – оригинальные сериалы других видеосервисов, фильмы.