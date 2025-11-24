В России создан «спецхран украинских русофобских книг»

Российская государственная библиотека (РГБ) запустила «спецхран русофобских книг» из новых регионов, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Вадим Дуда. В него попадают «откровенно националистические» и искажающие историю издания, которые были давно отпечатаны на территории Украины и остались в библиотечных фондах Донбасса и Новороссии. Все эти книги, по словам Дуды, на текущий момент не входят в перечень экстремистских материалов Минюста. Собирать такие книги в «спецхран», как добавил он, РГБ начала в 2024 г., и сейчас там уже содержится 10 000-12 000 экземпляров таких изданий.