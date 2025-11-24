В России создан «спецхран украинских русофобских книг»Доступ читателей к такой литературе следует ограничить, считают в РГБ
Российская государственная библиотека (РГБ) запустила «спецхран русофобских книг» из новых регионов, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Вадим Дуда. В него попадают «откровенно националистические» и искажающие историю издания, которые были давно отпечатаны на территории Украины и остались в библиотечных фондах Донбасса и Новороссии. Все эти книги, по словам Дуды, на текущий момент не входят в перечень экстремистских материалов Минюста. Собирать такие книги в «спецхран», как добавил он, РГБ начала в 2024 г., и сейчас там уже содержится 10 000-12 000 экземпляров таких изданий.
Первичный отбор указанных книг производят коллеги из библиотек городов новых регионов, прежде всего, – Донецка и Луганска, пояснил Дуда. Отобранные ими издания рассматриваются экспертным советом при РГБ. Если этот совет решает, что книги имеют русофобское содержание, то один – два экземпляра попадают в «спецхран» «Ленинки». До конца 2025 г. список таких изданий планируется опубликовать на Национальной книжной платформе (НКП) с рекомендацией для библиотек ограничить к ним доступ читателей.
Сейчас в «спецхране» содержатся только «абсолютно явно националистические, неофашистские книги», отметил Дуда. Это, в том числе, издания, которые отрицают, игнорируют роль России в Великой Отечественной войне или «безосновательно приписывают русским людям нелицеприятные качества, например, такие, как дикость и жестокость», уточнил он: «Есть там и произведения, которые грубо манипулируют историей. Например, книга "Войны России против Украины с XI по XXI вв.", что само по себе звучит как абсурд».
Что такое НКП
«Спецхран» для таких изданий необходим, чтобы исследователи могли иметь к ним доступ для научной работы, пояснил Дуда: «Мне кажется, этот материал будет ценен для исследователей, которые занимаются изучением вопроса генезиса русофобии на Украине. Литература, о которой мы сейчас говорим, способствовала серьезной перепрошивке сознания наших соседей».
При этом ту часть тиража «русофобских книг», которая все еще остается в новых регионах, руководителям библиотек было бы правильно изъять из своих фондов, уверен Дуда. По его словам, для этого есть законные основания: согласно приказу Минкультуры, одна из причин изъятия издания из библиотечного фонда – его непрофильность: «И что-то мне подсказывает, что русофобские книги являются абсолютно непрофильными для наших библиотек».
Ограничение доступа к такой литературе разумно: в новых регионах этот шаг способствовал бы формированию и укреплению культурной идентичности, считает политолог Александр Немцев. В то же время «спецхран» украинских книг с антироссийской пропагандой в РГБ позволит собрать действительно ценный материал для исследователей, в том числе историков, которые специализируются на новейшей истории, отмечает он.
Помимо историков, указанные первоисточники представляют научную значимость для социологов и политологов, поскольку они позволяют проследить, как «формировались и функционировали радикальные националистические идеи», уверен старший научный сотрудник НИЦ прикладной истории РАНХиГС (Президентская академия) Александр Фокин.
Для исследователей действительно важно четко представлять контекст изучаемых событий – не только общественно-политический, но и культурный, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. С этой точки зрения инициатива РГБ логична: одна из ключевых задач любой библиотеки – сохранение книжных фондов, говорит он.
Но если речь идет о потенциальном ограничении доступа к определенным книгам, принципиально, чтобы к экспертизе привлекались, в том числе, политологи и юристы, добавляет Костин. Кроме того, по его мнению, необходимо и наличие четких критериев, по которым будет выноситься решение об изъятии книги из библиотечных фондов и помещении нескольких ее экземпляров в спецхран.
Запуск спецхрана кажется переосмыслением советского опыта, но в СССР туда попадали любые книги, которые шли вразрез с идеологий государства, отмечает политолог Алексей Макаркин. Поэтому в перспективе ключевой риск инициативы РГБ – возможность расширительного толкования трактовок того, какие книги должны попадать в спецхран, резюмирует эксперт.