РАО и ВОИС начали обсуждать новое генеральное соглашение с радиовещателями

РАО и ВОИС начали обсуждать новое генеральное соглашение с радиовещателямиНововведения, в частности, могут коснуться трансляции радиоэфира в интернете
Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) ведут переговоры с Российской академией радио (РАР) по заключению нового генерального соглашения. Об этом рассказал «Ведомостям» руководитель управления по работе с вещательными организациями РАО Игорь Куницын. Соответствующие обсуждения с РАР (включает в себя крупнейшие медиахолдинги и радиостанции) действительно ведутся, подтвердил «Ведомостям» директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» (ЕМГ; входит в РАР) Дмитрий Григорьев.
В чем суть нововведений
Одним из важных изменений, которые организации по коллективному управлению правами (ОКУП) обсуждают с РАР, должна стать индексация минимальных сумм вознаграждения, выплачиваемого вещателями, отметил Куницын.
Действующие соглашения РАР с РАО и ВОИС были утверждены в 2017 г. Например, РАО радиовещатели сейчас должны выплачивать от 1,53 до 2,75% их доходов за квартал. Ставка авторского вознаграждения привязана к хронометражу фактически вышедших в эфире станции произведений, которыми управляет РАО, от общего объема ее вещания. Его минимальный размер для радиостанций – членов РАР составляет от 1032 до 102 442 руб. за квартал и определяется с учетом указанного выше фактора и численности населения на территории эфирного вещания, для остальных радиостанций – от 1099 до 161 051 руб.
В рамках нового генерального соглашения для вещателей – членов РАР также планируется установить скидки, их размер составит 15%, рассказал Куницын. Причем дисконт будет предоставлять не только РАО, но и ВОИС.
В проекте нового генерального соглашения также предусматривается два варианта тарификации трансляции радиоэфира в интернете на собственных цифровых ресурсах вещателя, пояснил Куницын. В первом варианте новые минимальные суммы и ставки авторского вознаграждения РАО и ВОИС изначально учитывают интернет-вещание. Во втором – сумма вознаграждения увеличивается на 15%, но составит не менее «определенной фиксированной суммы в квартал».
При трансляции радиоэфира на сторонних интернет-ресурсах вещателям сейчас необходимо заключить договоры с РАО и ВОИС, по которым каждому из ОКУП полагается выплачивать от 15 625 до 25 000 руб. в квартал за каждый такой ресурс, настаивает Куницын. Но с РАР прорабатывается вариант, который предусматривает полное отсутствие выплат ОКУП дополнительного вознаграждения, если радиостанция ведет вещание через индустриальный радиоплеер на «согласованных сторонних ресурсах» и имеет действующие договоры с РАО и ВОИС, добавляет Куницын.
Что такое индустриальный радиоплеер
В июне текущего года РАО опубликовало на своем сайте меморандум: согласно документу, потоковое вещание в интернете относится к понятию «сообщение в эфир или по кабелю», поскольку в ст. 1270 ГК этот термин трактуется как «любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия». Следовательно, РАО требует, чтобы пользователи и компании, которые ведут такое вещание, заключили с ним отдельные договоры и начали выплачивать по ним вознаграждение авторам музыкальных произведений.
В уже заключенных договорах с ОКУП на эфирное вещание минимальная сумма авторского вознаграждения, как правило, привязана к размеру аудитории, напомнил Куницын. При этом если территория трансляции контента вещателем расширяется, то и минимальная сумма повышается, поскольку интернет-вещание трактуется судами именно как такое расширение территории, пояснил Куницын.
Стоит признать, что интернет де-факто является для радиостанций аналогом радиоприемника, поэтому онлайн-вещание можно и нужно отождествить с эфирным, отметил Григорьев. При таком концептуальном подходе госаккредитация РАО для эфирных организаций будет распространяться на интернет-вещание, но не как на самостоятельную среду, требующую отдельных договоров, а как на часть эфира, по которому у компаний с РАО, как правило, уже действуют соглашения, резюмировал он.
В «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») от комментариев отказались. В РАР и «Русской медиагруппе» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Судебная практика
Параллельно РАО формирует судебную практику по взысканию авторского вознаграждения за трансляцию радиоэфира в интернете и вещание исключительно в онлайн-среде, подавая иски к небольшим вещателям и частным предпринимателям, следует из данных картотеки арбитражных дел. Такие радиокомпании и пользователи, как правило, не являются членами РАР.
По части исков РАО уже вынесены решения. Например, в этом году в Вологодской области суды первой инстанции и апелляции отказали ОКУП в иске против ответчика – предпринимателя Павла Нгуена. РАО требовала с него компенсацию в размере 720 000 руб. за использование 36 музыкальных произведений из реестра музыкальных произведений организации. Как отмечается в иске, на сайте-радиовитрине Radiobells Нгуена велась трансляция эфира «Радио Рекорд», но без соответствующего лицензионного соглашения и выплат авторского вознаграждения. Почти все эти произведения зарубежные, среди них – Don’t Stop The Music американской певицы Рианны, Levels шведского диджея Авичи и Outside британского диджея Адама Вайлса (псевдоним – Calvin Harris).
Что такое РАО и ВОИС
Суды определили, что истцу не удалось доказать факт использования спорных музыкальных произведений ответчиком. Поскольку при нажатии на кнопку проигрывания эфира радиостанции открывается радиохостинг самого вещателя «Радио Рекорд», а сам Нгуен не является ни владельцем, ни администратором этого хостинга, следует из материалов дела.
Аналогичное решение вынесли суды первой инстанции и апелляции Калужской области по иску РАО к телерадиокомпании «Ника». ОКУП требовала взыскать с ответчика 760 000 руб. за незаконное использование 38 музыкальных произведений из своего реестра в интернет-трансляции эфирного вещания радиостанции «Ника FM». При этом у вещателя был заключен лицензионный договор с РАО на сообщение в эфир композиций этой ОКУП.
Суды в своем решении фактически отождествили понятия «сообщение в эфир» и «доведение до всеобщего сведения» и сделали вывод, что действующий лицензионный договор компании с ОКУП покрывает и интернет. В иске РАО было отказано, поскольку компания «Ника» осуществила выплаты ОКУП по уже заключенному договору. При этом кассация отменила решения нижестоящих инстанций и отправила дело на пересмотр. Поскольку суды не учли, что предусмотренное договором право «сообщения произведений в эфир является иным способом использования произведений по сравнению с интернет-вещанием и доведением до всеобщего сведения».
РАО ведет судебные взыскания за незаконное использование произведений в интернет-вещании уже около пяти лет, отметил Куницын. По его словам, прошло более 50 соответствующих судебных процессов, из них удовлетворено почти 70% исков, по 24% заключены мировые соглашения. Но примеры конкретных решений Куницын не привел.
Что говорят эксперты
Госаккредитация РАО касается только музыкальных произведений с текстами и без текстов, которые были переданы в эфир или по кабелю, отмечает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Но про интернет в ней «ничего не говорится», а значит, у ОКУП есть полномочия по взысканию вознаграждения в цифровой среде, только если такое право предоставляет ей сам правообладатель, считает он.
Вопрос о том, распространяются ли полномочия РАО на интернет-трансляции, является спорным, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков. В аккредитации ОКУП они не указаны буквально, а законодательство, в том числе ст. 1270 ГК, не описывает такой способ использования произведений, как «сообщение произведений в составе радиоканала в информационно-телекоммуникационной сети интернет», поясняет он.
Мнение коллег разделяет и руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха. Аккредитация РАО, как считает он, не включает в себя интернет-вещание: «Согласно судебной практике, интернет-вещание зачастую трактуется не как сообщение произведения в эфир или по кабелю, а как его доведение до всеобщего сведения – этот способ распространения не оговаривается в аккредитации ОКУП».
В свою очередь, партнер и руководитель практики разрешения споров юридической Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева говорит о том, что существует правовая позиция, согласно которой интернет-вещание может квалифицироваться как один из вариантов сообщения произведения для всеобщего сведения по кабелю. С точки зрения закона таким сообщением по кабелю признается распространение произведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств, поясняет Калиничева. К «аналогичным средствам», по ее словам, могут быть отнесены и цифровые каналы передачи контента, в том числе IP-протоколы.