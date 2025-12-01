РАО и ВОИС начали обсуждать новое генеральное соглашение с радиовещателями

Действующие соглашения РАР с РАО и ВОИС были утверждены в 2017 г. Например, РАО радиовещатели сейчас должны выплачивать от 1,53 до 2,75% их доходов за квартал. Ставка авторского вознаграждения привязана к хронометражу фактически вышедших в эфире станции произведений, которыми управляет РАО, от общего объема ее вещания. Его минимальный размер для радиостанций – членов РАР составляет от 1032 до 102 442 руб. за квартал и определяется с учетом указанного выше фактора и численности населения на территории эфирного вещания, для остальных радиостанций – от 1099 до 161 051 руб.