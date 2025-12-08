Радио Monte Carlo занялось развитием собственного премиального бренда одежды

Радиостанция Monte Carlo (входит в «Русскую медиагруппу»; РМГ) запустила собственный фэшн-бренд Monte Carlo est.2025, сообщил «Ведомостям» представитель РМГ. Инвестиции в развитие бренда, как уточнил он, уже составили около 80 млн руб. Вещатель заключил контракты на дистрибуцию коллекции бренда с такими мультибрендовыми магазинами, как Golf Market, «Спорт + Мода» и «Русские сезоны». Кроме того, в начале декабря одежда Monte Carlo est.2025 появится в интернет-магазине Lamoda.