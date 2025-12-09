НМГ сдала «Марусе FM» в аренду радиочастоту для вещания в Москве и Подмосковье

Радиостанция «Маруся ФМ» взяла в аренду у «Национальной медиа группы» (НМГ) частоту 107.0 FM, на которой она с ноября начала вещание в Москве и Подмосковье, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера крупных радиовещателей. Согласно реестру Роскомнадзора, указанной частотой владеет ООО «Континент», которое, в свою очередь, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит НМГ. Ранее на 107.0 FM вещала музыкальная радиостанция Kiss FM: она тоже арендовала частоту у НМГ, уточнили собеседники «Ведомостей».