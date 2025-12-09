Газета
НМГ сдала «Марусе FM» в аренду радиочастоту для вещания в Москве и Подмосковье

Вещатель Белгородского радиохолдинга формирует федеральную сеть, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Радиостанция «Маруся ФМ» взяла в аренду у «Национальной медиа группы» (НМГ) частоту 107.0 FM, на которой она с ноября начала вещание в Москве и Подмосковье, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера крупных радиовещателей. Согласно реестру Роскомнадзора, указанной частотой владеет ООО «Континент», которое, в свою очередь, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит НМГ. Ранее на 107.0 FM вещала музыкальная радиостанция Kiss FM: она тоже арендовала частоту у НМГ, уточнили собеседники «Ведомостей».

Представитель НМГ подтвердил «Ведомостям», что медиахолдинг сдает «Марусе ФМ» в аренду частоту 107.0 FM в Москве и Подмосковье. Но условия аренды он раскрыть отказался.

