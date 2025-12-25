«Литрес» запустил донаты для digital-авторов

Размер одного такого пожертвования составляет от 25 до 5000 руб. В месяц пользователь может отправить одному и тому же автору не более двух донатов на общую сумму до 10 000 руб., при этом количество писателей для поддержки одним читателем сервисом не ограничено. Для автора пожертвования будут доступны, если у него есть минимум одна опубликованная книга на сервисе «Литрес».