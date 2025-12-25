«Литрес» запустил донаты для digital-авторов

«Литрес» запустил донаты для digital-авторовЗа счет отсутствия комиссии сервис хочет получить преимущество в «гонке» за авторов, считают эксперты
Сервис «Литрес» реализовал для пользователей функцию прямых донатов digital-авторам, рассказал «Ведомостям» гендиректор одноименной группы компаний Сергей Анурьев. Площадка не будет взимать с них комиссию, на счет писателя будет поступать полная сумма переводов, также уточнил он.
Размер одного такого пожертвования составляет от 25 до 5000 руб. В месяц пользователь может отправить одному и тому же автору не более двух донатов на общую сумму до 10 000 руб., при этом количество писателей для поддержки одним читателем сервисом не ограничено. Для автора пожертвования будут доступны, если у него есть минимум одна опубликованная книга на сервисе «Литрес».
Введение донатов Анурьев в интервью «Ведомостям» в октябре 2024 г. называл одним из наиболее логичных вариантов дополнительной монетизации контента digital-авторов. Поскольку в самиздате огромная конкуренция между писателями и возможности повышения цен на произведения для увеличения их доходности в этом сегменте несущественные, пояснял он.
ГК «Литрес», помимо одноименного сервиса, включает в себя платформы MyBook, LiveLib и др. Это лидер рынка цифровых книг: в 2024 г., согласно исследованию J’son & Partners Consulting, эта ГК заняла на нем долю в 47,1%. Весь рынок, по оценке аналитической компании, достиг тогда 19,72 млрд руб.
На крупнейшие специализированные самиздат-сервисы за тот же период, как отмечают в J’son & Partners Consulting, пришлось 27% рынка цифровых книг. «Литнет» занял 12,2%, Author.Today – 7,2%, «Литмаркет» – 5,5%, «Литгород» – 2,1%. В 2025 г. сегмент самиздата составит 8,5–8,6 млрд руб., или примерно 36% рынка цифровых книг, который достигнет 23,5 млрд руб. оценил Анурьев в интервью «Коммерсанту».
Функция донатов реализована всеми крупными российскими сервисами digital-авторов: размер комиссий у них составляет до 20%, отмечает совладелец одного из таких сервисов. Но донаты – лишь вспомогательный заработок для digital-авторов, поскольку их доля в структуре доходов писателей не превышает 3%, добавляет он.
Именно на платформах самиздата у писателей сейчас, как правило, и формируется ядро лояльного сообщества фанатов, поэтому функция пожертвований как возможность получения дополнительного заработка, безусловно, важна для digital-авторов, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.
За счет отсутствия комиссии с донатов «Литрес», вероятно, рассчитывает на старте получить конкурентное преимущество в «гонке» сервисов за авторов, предполагает Шабашов.
В то же время введение донатов без взимания комиссии – это скорее эксперимент для «Литрес», резюмирует директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Если такой ход поможет привлечь новых и удержать уже имеющихся авторов и заинтересует читателей, то, вероятно, сервис в будущем все же может ввести комиссию».