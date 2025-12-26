«Яндекс» запускает сервис для прослушивания радио

Первый подход к «Яндекс радио»

Десять лет назад, в 2015 г., «Яндекс» уже запускал платформу «Яндекс радио», но тогда компания развивала под этим брендом музыкальный сервис. Он столкнулся с критикой со стороны радиохолдингов и крупных радиостанций: вещатели возмутились тем, что компания использовала в разделе сервиса «Как на радио» их названия без согласования. Тогда «Яндексу» пришлось удалить с платформы указанный раздел, в котором пользователю предлагались треки, соответствующие контенту того или иного популярного эфирного вещателя. Техническую поддержку этого сервиса компания полностью прекратила в 2020 г., полностью сконцентрировавшись на развитии стриминга «Яндекс музыка», отметил представитель компании. Новая платформа «Яндекс радио» – это отдельный и самостоятельный продукт, который предназначен именно для прослушивания эфира радиостанций в интернете, резюмировал он.