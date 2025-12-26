Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

«Яндекс» запускает сервис для прослушивания радио

С помощью него радиовещатели рассчитывают привлечь новых слушателей
Дмитрий Игнатьев
freepik
freepik

В магазинах мобильных приложений Google Play и AppStore появился сервис «Яндекс.Радио», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Как пояснил представитель «Яндекса», это бета-версия разработанного компанией сервиса для прослушивания эфира радиостанций. Сейчас в нем представлено более 300 вещателей, в том числе крупнейших российских радиохолдингов – «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») и «Русской медиагруппы» (РМГ), уточнил он. Сервис уже доступен как в мобильной, так и в веб-версии.

Платформа будет бесплатной для пользователей, монетизировать контент вещателей планируется за счет рекламы, пояснил представитель «Яндекса». По его словам, «Яндекс» интегрирует в сервис платформу компании для автоматической закупки размещений рекламы. Рекламодатели смогут продвигать в «Яндекс.Радио» свои товары и услуги через форматы на стыке «FM-потока и онлайн-трансляций, аудио- и видеоконтента», отметил представитель компании. Для пользователей же сервис предлагает новые технологические возможности: он распознает треки из эфира радиостанции и дает возможность добавить их в коллекцию в музыкальном стриминге «Яндекс.Музыка».

Сервис «Яндекс.Радио» работает на базе собственного плеера, но в то же время площадка «тесно интегрирована с решениями "Индустриального радиоплеера"», добавил представитель компании. «Индустриальный радиоплеер» – отраслевая цифровая платформа для распространения эфирных российских радиостанций в интернете. Проект запущен в 2020 г., его развитием занимается одноименная ассоциация, учредителями которой являются крупнейшие российские радиохолдинги – ЕМГ, «ГПМ радио», «Русская медиагруппа» и Krutoy Media, отмечается на сайте Российской академии радио.

Сколько рекламодатели тратят на продвижение в аудиоконтенте

В январе-сентябре 2025 г. рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в аудиоконтенте 16,6-16,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Причем на размещения в эфире радиовещателей пришлось 16,1-16,3 млрд руб., а на рекламу в онлайн-аудио – 300-700 млн руб.


РМГ активно развивает собственные цифровые ресурсы, поэтому сотрудничество с одним из технологичных партнеров, таких как «Яндекс», – это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям качественный развлекательный контент наших радиостанций, сказал «Ведомостям» директор по развитию сайтов и приложений этого радиохолдинга Станислав Скалабан.

В ЕМГ и «ГПМ радио» переадресовали вопросы в ассоциацию «Индустриальный радиоплеер». Сотрудничество радиовещателей и «Яндекса» в рамках нового сервиса, в том числе, нацелено на привлечение новых слушателей эфирных радиоканалов в интернете, отметил гендиректор ассоциации «Индустриальный радиоплеер» Юрий Анисимов.

Первый подход к «Яндекс радио»

Десять лет назад, в 2015 г., «Яндекс» уже запускал платформу «Яндекс радио», но тогда компания развивала под этим брендом музыкальный сервис. Он столкнулся с критикой со стороны радиохолдингов и крупных радиостанций: вещатели возмутились тем, что компания использовала в разделе сервиса «Как на радио» их названия без согласования. Тогда «Яндексу» пришлось удалить с платформы указанный раздел, в котором пользователю предлагались треки, соответствующие контенту того или иного популярного эфирного вещателя. Техническую поддержку этого сервиса компания полностью прекратила в 2020 г., полностью сконцентрировавшись на развитии стриминга «Яндекс музыка», отметил представитель компании. Новая платформа «Яндекс радио» – это отдельный и самостоятельный продукт, который предназначен именно для прослушивания эфира радиостанций в интернете, резюмировал он.

Новый сервис – потенциально интересный продукт для рекламодателей, поскольку аккумулирует потоки нескольких сотен радиостанций, считает директор по размещению аудиорекламы рекламной группы Media Direction Group Александра Садовничая. Для вещателей же платформа «Яндекс.Радио», вероятно, позволит расширить аудиторию в интернете, предполагает она.

Размещение рекламы в онлайн-радио представляет интерес за счет сочетания преимуществ радиоэфира и digital-инструментов – таргетинга, интерактива, аналитических возможностей, добавляет гендиректор сейлз-хауса Unisound Эдуард Рекачинский. Успех сервиса среди рекламодателей зависит от масштаба его аудитории, качества данных о ней, прозрачных метрик и простоты покупки инвентаря, резюмирует он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её