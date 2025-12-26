«Яндекс» запускает сервис для прослушивания радио

«Яндекс» запускает сервис для прослушивания радиоС помощью него радиовещатели рассчитывают привлечь новых слушателей
В магазинах мобильных приложений Google Play и AppStore появился сервис «Яндекс.Радио», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Как пояснил представитель «Яндекса», это бета-версия разработанного компанией сервиса для прослушивания эфира радиостанций. Сейчас в нем представлено более 300 вещателей, в том числе крупнейших российских радиохолдингов – «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») и «Русской медиагруппы» (РМГ), уточнил он. Сервис уже доступен как в мобильной, так и в веб-версии.
Платформа будет бесплатной для пользователей, монетизировать контент вещателей планируется за счет рекламы, пояснил представитель «Яндекса». По его словам, «Яндекс» интегрирует в сервис платформу компании для автоматической закупки размещений рекламы. Рекламодатели смогут продвигать в «Яндекс.Радио» свои товары и услуги через форматы на стыке «FM-потока и онлайн-трансляций, аудио- и видеоконтента», отметил представитель компании. Для пользователей же сервис предлагает новые технологические возможности: он распознает треки из эфира радиостанции и дает возможность добавить их в коллекцию в музыкальном стриминге «Яндекс.Музыка».
Сервис «Яндекс.Радио» работает на базе собственного плеера, но в то же время площадка «тесно интегрирована с решениями "Индустриального радиоплеера"», добавил представитель компании. «Индустриальный радиоплеер» – отраслевая цифровая платформа для распространения эфирных российских радиостанций в интернете. Проект запущен в 2020 г., его развитием занимается одноименная ассоциация, учредителями которой являются крупнейшие российские радиохолдинги – ЕМГ, «ГПМ радио», «Русская медиагруппа» и Krutoy Media, отмечается на сайте Российской академии радио.
Сколько рекламодатели тратят на продвижение в аудиоконтенте
РМГ активно развивает собственные цифровые ресурсы, поэтому сотрудничество с одним из технологичных партнеров, таких как «Яндекс», – это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям качественный развлекательный контент наших радиостанций, сказал «Ведомостям» директор по развитию сайтов и приложений этого радиохолдинга Станислав Скалабан.
В ЕМГ и «ГПМ радио» переадресовали вопросы в ассоциацию «Индустриальный радиоплеер». Сотрудничество радиовещателей и «Яндекса» в рамках нового сервиса, в том числе, нацелено на привлечение новых слушателей эфирных радиоканалов в интернете, отметил гендиректор ассоциации «Индустриальный радиоплеер» Юрий Анисимов.
Первый подход к «Яндекс радио»
Новый сервис – потенциально интересный продукт для рекламодателей, поскольку аккумулирует потоки нескольких сотен радиостанций, считает директор по размещению аудиорекламы рекламной группы Media Direction Group Александра Садовничая. Для вещателей же платформа «Яндекс.Радио», вероятно, позволит расширить аудиторию в интернете, предполагает она.
Размещение рекламы в онлайн-радио представляет интерес за счет сочетания преимуществ радиоэфира и digital-инструментов – таргетинга, интерактива, аналитических возможностей, добавляет гендиректор сейлз-хауса Unisound Эдуард Рекачинский. Успех сервиса среди рекламодателей зависит от масштаба его аудитории, качества данных о ней, прозрачных метрик и простоты покупки инвентаря, резюмирует он.