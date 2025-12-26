Как в сказке: в 2025 году вышло рекордное количество российских киносказок

Сказок и семейного фэнтези выходит так много, что большим релизам этого жанра уже стало тесно на привычных для российского кино датах. Традиционно особенно конкурентным периодом остаются новогодние праздники, и если в январе 2025 г. основная схватка развернулась между двумя высокобюджетными релизами – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», то в 2026 г. в прокате схлестнутся уже три соперника – «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». Аналогичная ситуация складывается и осенью следующего года: если в этот период в 2025 г. основную кассу делили между собой сказки «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», то ровно через год школьникам и их родителям предстоит более сложный выбор. Заявлено, что 1 октября 2026 г. выйдет «Царевна Несмеяна», 22 октября одновременно стартуют «Чудо-юдо», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», а 12 ноября в борьбу за зрителя вступит «Лукоморье».