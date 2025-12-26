Как в сказке: в 2025 году вышло рекордное количество российских киносказок

Как в сказке: в 2025 году вышло рекордное количество российских киносказокВ прокат в этом году вышло 14 фэнтезийных кинорелизов, но уже в следующем году рекорд будет обновлен
В 2025 г. в топ-10 самых успешных кинорелизов попали сразу четыре сказки – «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», – собравшие совокупно почти 8,8 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Всего же за календарный год было выпущено 14 киносказок, что в 2,8 раза больше показателя 2023 г. (тогда вышло всего пять таких проектов).
Рекорд точно будет побит уже в следующем году – к выходу в кинопрокат заявлено около 20 новых киносказок и детско-семейных фэнтези. Показ трех из них стартует уже 1 января 2026 г. – сиквел абсолютного хита российского проката «Чебурашка 2», музыкальный фильм «Буратино» с песнями Рыбникова из одноименного советского сериала, а также игровой ремейк мультклассики «Простоквашино».
«Ведомости» разбирались, почему сказки стали локомотивом российского зрелищного кино, нет ли опасности перегреть рынок семейным контентом и какие другие жанры могут прийти на смену.
Ностальгия и узнаваемость
Киносказки сегодня – это самый безопасный и предсказуемый с продюсерской точки зрения жанр, сходятся опрошенные «Ведомостями» эксперты. Кроме того, семейный поход в кинотеатры остается самой массовой моделью кинопотребления, а ключевые прокатные даты – детские и семейные каникулы, поясняет один из продюсеров «Буратино», сооснователь кинокомпании «Водород» Александр Андрющенко. Семейная аудитория стабильна (детей надо развлекать с определенной периодичностью), каждый поход – это два-три билета, добавляет главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Для продюсеров выбор жанра сказки означает наименьшее количество рисков – коридор сборов в достаточной степени понятен и нет сложностей при продаже прав на ТВ».
Именно сказки стали новыми российскими блокбастерами, пришедшими на смену покинувшим рынок голливудским тентполам (крупным студийным проектам. – «Ведомости»), рассуждает Острый. Сказка как жанр оформилась после успеха франшизы «Последний богатырь» (первый фильм вышел еще в 2017 г.), но уход мейджоров и полная переориентация на внутреннего зрителя, как добавляет эксперт, превратили национальное фэнтези в доминирующий зрелищный жанр.
В свою очередь, Андрющенко объясняет популярность сказок тем, что они основаны на знакомых с детства историях: они работают «на ностальгии у взрослой аудитории и на узнаваемости у детей». По словам продюсера, немаловажный фактор успеха фэнтезийных релизов – эскапизм. В непростое время зритель чаще выбирает кино как форму отдыха и сказка дает возможность уйти в фантазийный, неагрессивный мир, который одинаково комфортен и детям, отмечает Андрющенко.
Сказки окружают
Сказок и семейного фэнтези выходит так много, что большим релизам этого жанра уже стало тесно на привычных для российского кино датах. Традиционно особенно конкурентным периодом остаются новогодние праздники, и если в январе 2025 г. основная схватка развернулась между двумя высокобюджетными релизами – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», то в 2026 г. в прокате схлестнутся уже три соперника – «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». Аналогичная ситуация складывается и осенью следующего года: если в этот период в 2025 г. основную кассу делили между собой сказки «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», то ровно через год школьникам и их родителям предстоит более сложный выбор. Заявлено, что 1 октября 2026 г. выйдет «Царевна Несмеяна», 22 октября одновременно стартуют «Чудо-юдо», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», а 12 ноября в борьбу за зрителя вступит «Лукоморье».
Все продюсеры понимают, что «мы друг у друга откусываем» и нужно «открывать новые даты», говорил Денис Жалинский, генпродюсер Yellow, Black and White («Чебурашка», франшиза «Последний богатырь» и т. д.), в октябре на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости». По его словам, критически важно для индустрии освоить летний период, который опустел после ухода голливудских блокбастеров. Провал кинохождения летом ведет к длинному разгону осенью: «одно тянет за собой другое», пояснил продюсер.
В порядке эксперимента компания Yellow, Black and White поставила два фильма своих проверенных франшиз на лето. 12 июня 2026 г. на экраны выйдет «Холоп 3» – не сказка, но фильм для широкой семейной аудитории (в этой части будет перевоспитываться уже целая семья). А 13 августа прокат подхватит спин-офф «богатырской» серии «Последний богатырь. Колобок».
Потенциал долгого летнего проката доказал внезапный хит 2025 г. – семейная комедия с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке», заработавшая 854 млн руб. Фильм вышел 12 июня и продержался в топ-10 уикенда до сентября. Пока остаются огромные лакуны в календаре, отечественному фэнтези есть куда расти, уверен Острый из «Бюллетеня кинопрокатчика». Только на последних питчингах Фонда кино в ноябре – декабре 2025 г. в общей сложности, считая заявки на дофинансирование, было представлено 27 сказочно-фэнтезийных фильмов: 13 из них – от компаний из так называемого лидерского списка фонда, которые имеют право на приоритетное получение господдержки. Многие из заявленных проектов или изначально планируются как франшизы, или получат сиквелы. Так что очевидно – сказки с нами еще на много лет, считает Острый.
Нужны все жанры
Несмотря на сказочную волну, в топ-10 кинопроката пока сохраняется жанровое разнообразие. Помимо четырех фэнтезийных релизов в первую десятку за 2025 г. вошли еще четыре российских фильма, причем у трех – возрастной рейтинг «18+». Это музыкальная кинобиография «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд руб.), комедия «Батя 2. Дед» (1,59 млрд руб.) и военный триллер «Август» (1,5 млрд руб.) по книге Богомолова «Момент истины», расположившиеся на четвертой, пятой и шестой позициях соответственно. Также девятую строчку занял «Кракен» (1,1 млрд руб.), снятый в редком для российского кино жанре фантастического экшена. Его возрастной рейтинг – «12+».
Российские продюсеры пока осторожно развивают «несемейные» жанры, хотя успех «Кракена» и «Августа» может служить доказательством потенциала подобных проектов, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика». Существует большая аудитория, которая не ориентирована на сказки и семейное кино, но сейчас она либо не ходит в кино, либо предпочитает платформы, говорит Андрющенко из «Водорода».
Ситуацией на рынке удачно воспользовались не только «Август» и «Кракен», но и зарубежные релизы – третью строчку в годовом рейтинге занял американский триллер «Иллюзия обмана 3» (1,7 млрд руб.), а французский мелодраматический фильм ужасов Люка Бессона «Дракула» (936 млн руб.) закрывает топ-10. Оба релиза демонстрировали длительную позитивную динамику, добавляет Острый.
В прокате мало триллеров, экшена, больших драм – «потому что зритель не хочет их смотреть – ни российских, ни иностранных», за исключением редких хитов и франшиз, говорил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов на конференции «Медиабизнес», которую провели «Ведомости». Кроме того, продюсерам пока не удалось преодолеть стереотип, который сформировался у аудитории, что эти жанры принадлежат Голливуду и «мы не имеем права в них лезть», добавил Сельянов.
Ориентируясь на высокие результаты семейного контента, Фонд кино редко поддерживает менее кассовые жанры – в итоге хеджирование рисков «не происходит там, где мы больше всего нуждаемся», резюмировал Сельянов: «Мы говорили с Фондом кино о том, чтобы несколько перебалансировать формат господдержки. Грубо говоря – начислять два лишних балла во внутреннем рейтинге за предложение в том жанре, что недостаточно развит».
Жанровое разнообразие – это зона общей ответственности: продюсеров, авторов, экспертов и институтов поддержки, рассуждает Андрющенко. Развитие жанров всегда начинается с отдельных прорывных хитов, напоминает продюсер, поэтому важно, чтобы институты поддержки поверили, что другие жанры не только нужны, но и могут быть успешными при правильной реализации. По его словам, известных сказочных брендов не так много, при их активной эксплуатации возникает риск пресыщения, поэтому уже в горизонте ближайших пары лет рынок может начать искать новые формы: «Кино не может долго существовать в формате одного доминирующего жанра. Фантастика, приключения, триллеры, комедии – все это необходимо развивать».