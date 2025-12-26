Газета
Главная / Медиа /

В уходящем году «Ведомости» подготовили 156 приложений

26 декабря вышел финальный печатный номер газеты
Ведомости
Наталья Рыхлик / Ведомости
Наталья Рыхлик / Ведомости

26 декабря вышел финальный в этом году – 245‑й – печатный номер газеты. Также в 2025 г. «Ведомости» выпустили 156 приложений. Самыми частыми стали «Спорт» (44 выпуска), «Город» (33) и «Аналитика» (26).

Кроме того, более десятка раз выходили «Инновации и технологии» (12). Из приложения «Как потратить» (8) читатели черпали идеи, куда пустить накопления. 7 раз корреспонденты «Ведомостей» рассказывали им про «Промышленность и инфраструктуру», 6 раз – про «Капитал», 4 раза – про «Здоровье» и «Страну», 3 раза – про «Устойчивое развитие». Наконец, три приложения выходили дважды («Наука», «Идеи управления» и «Туризм»), а еще три – только единожды («Правила торговли», «Москва-2030» и «Думай»).

