«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по размеру аудитории в 2025 году

«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по размеру аудитории в 2025 годуПервенство по аудиторным показателям продолжает удерживать телеканал «Россия 1»
«Первый канал» занял третье место по объему аудитории в 2025 г., следует из данных исследовательской компании Mediascope. За указанный период этот телеканал в среднем смотрело 1,3 млн россиян старше четырех лет (здесь и далее). Для сравнения: в 2024 г. «Первый канал» занимал по этому показателю четвертую строчку.
Лидерство по аудиторным показателям десятый год подряд продолжает удерживать телеканал «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК). В 2025 г. его аудитория составила 2,55 млн человек. На второй позиции – НТВ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») с результатом в 1,7 млн человек. На четвертом месте – «Пятый канал» (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ) с аудиторией 1,26 млн человек. Замыкает топ-5 РЕН ТВ (НМГ), аудитория которого в 2025 г. составила 1,21 млн человек.
Шестое место по среднегодовой аудитории занял телеканал «Домашний» (НМГ; 950 600 человек). На седьмой позиции – СТС (НМГ; 735 000 человек). Восьмое место занял ТНТ (718 500 человек), девятое – «ТВ Центр» (принадлежит правительству Москвы; 641 800 человек). На десятом месте оказался канал «Карусель» (590 700 человек).
На НТВ «довольны результатами прошлого года», поскольку канал уже четвертый год подряд удерживает за собой вторую позицию по аудиторным показателям, отметил генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Такие результаты, по его словам, обусловлены в том числе стабильностью сетки, а также успехом франшизных проектов телеканала (всего в библиотеке вещателя их 27) и праймовых шоу.
По итогам 2025 г. НМГ сохраняет лидерство по доле аудитории среди российских медиахолдингов, отметил ее представитель. «Рен ТВ» удерживает высокие позиции в рейтинге российских телеканалов по аудиторным показателям, в том числе за счет того, что «планомерно увеличивает объем познавательного контента в эфире» и усиливает свое программное предложение качественной документалистикой от «НМГ док», также пояснил он.
Основным достижением «Пятого канала» к прошлому году стала «полная контентная независимость», добавил представитель НМГ. На сегодняшний день вещатель практически отказался от покупного контента, его стратегический курс ориентирован на максимальное наполнение эфирной сетки сериалами и программами собственного производства, уточнил он.
«Ведомости» направили запросы представителям «Первого канала», а также телевещателям «Россия 1», ТНТ, «ТВ Центр» и «Карусель».