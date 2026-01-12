«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по размеру аудитории в 2025 году

Лидерство по аудиторным показателям десятый год подряд продолжает удерживать телеканал «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК). В 2025 г. его аудитория составила 2,55 млн человек. На второй позиции – НТВ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») с результатом в 1,7 млн человек. На четвертом месте – «Пятый канал» (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ) с аудиторией 1,26 млн человек. Замыкает топ-5 РЕН ТВ (НМГ), аудитория которого в 2025 г. составила 1,21 млн человек.