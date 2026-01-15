Газета
Медиа

ТНТ обошел СТС в целевых аудиториях обоих каналов впервые за последние пять лет

Это в том числе связано с перепрограммированием сетки ТНТ, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телеканал СТС (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ) по итогам 2025 г. впервые за последние пять лет уступил лидерство ключевому конкуренту – ТНТ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») в целевых аудиториях (ЦА) обоих вещателей, следует из данных исследовательской компании Mediascope. В расчетах учитывались данные по всем жителям страны (здесь и далее).

СТС и ТНТ – самые популярные развлекательные телеканалы в России с привлекательной для рекламодателей аудиторией, отметил представитель рекламного агентства «Сбермаркетинг». ЦА у вещателей отличаются, но незначительно: у СТС это зрители 10–45 лет, у ТНТ – 14–44 лет. Именно по пунктам рейтинга в своей ЦА (отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик) телеканалы продают инвентарь для размещений рекламодателей, также пояснил представитель «Сбермаркетинга».

