ТНТ обошел СТС в целевых аудиториях обоих каналов впервые за последние пять лет

СТС и ТНТ – самые популярные развлекательные телеканалы в России с привлекательной для рекламодателей аудиторией, отметил представитель рекламного агентства «Сбермаркетинг». ЦА у вещателей отличаются, но незначительно: у СТС это зрители 10–45 лет, у ТНТ – 14–44 лет. Именно по пунктам рейтинга в своей ЦА (отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик) телеканалы продают инвентарь для размещений рекламодателей, также пояснил представитель «Сбермаркетинга».