Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

На музыкальных стримингах набирают популярность сгенерированные ИИ треки

Такой контент размывает рыночную долю реальных авторов и снижает их мотивацию к развитию, считают участники музыкального рынка
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В чарты российских музыкальных стримингов стали попадать песни, созданные нейросетями. Сгенерированный ИИ трек «Расскажи, Снегурочка» от проекта Sasha Komovich, который частично представляет собой кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!», оказался одним из самых прослушиваемых в новогодние праздники. В «Яндекс музыке» он занял 3-ю позицию по пользовательскому интересу за указанный период – с 31 декабря по 11 января этот трек послушало 2 млн подписчиков «Плюса» (мультиподписка на развлекательные сервисы «Яндекса»), рассказал представитель этого сервиса.

В «VK музыке» он тоже вошел в пятерку самых прослушиваемых песен в новогодние праздники среди аудитории старше 25 лет, отметил главный редактор этого стриминга Сергей Мудрик. Директор сервиса «Кион музыка» (входит в медиахолдинг МТС – «ON медиа») Даниил Крючков фиксирует, что трек «Расскажи, Снегурочка» вошел в число наиболее востребованных в новогоднюю ночь на сервисе. На 21 января (здесь и далее) эта песня занимает 6-е место в чарте «Кион музыки», 9-е – в «Звуке», 11-е – в «Яндекс музыке» и 29-е – в «VK музыке».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь