На музыкальных стримингах набирают популярность сгенерированные ИИ треки

На музыкальных стримингах набирают популярность сгенерированные ИИ трекиТакой контент размывает рыночную долю реальных авторов и снижает их мотивацию к развитию, считают участники музыкального рынка
В чарты российских музыкальных стримингов стали попадать песни, созданные нейросетями. Сгенерированный ИИ трек «Расскажи, Снегурочка» от проекта Sasha Komovich, который частично представляет собой кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!», оказался одним из самых прослушиваемых в новогодние праздники. В «Яндекс музыке» он занял 3-ю позицию по пользовательскому интересу за указанный период – с 31 декабря по 11 января этот трек послушало 2 млн подписчиков «Плюса» (мультиподписка на развлекательные сервисы «Яндекса»), рассказал представитель этого сервиса.
В «VK музыке» он тоже вошел в пятерку самых прослушиваемых песен в новогодние праздники среди аудитории старше 25 лет, отметил главный редактор этого стриминга Сергей Мудрик. Директор сервиса «Кион музыка» (входит в медиахолдинг МТС – «ON медиа») Даниил Крючков фиксирует, что трек «Расскажи, Снегурочка» вошел в число наиболее востребованных в новогоднюю ночь на сервисе. На 21 января (здесь и далее) эта песня занимает 6-е место в чарте «Кион музыки», 9-е – в «Звуке», 11-е – в «Яндекс музыке» и 29-е – в «VK музыке».