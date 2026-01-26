Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Только треть компаний МСБ планируют увеличение рекламных бюджетов в 2026 году

Снижение активности малого и среднего бизнеса замедлит темпы роста рекламного рынка и усилит его концентрацию, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большинство (68%) компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) не планируют увеличивать рекламные бюджеты в 2026 г., следует из данных исследования аналитического центра Российской индустрии рекламы и группы SkyAlliance (есть в распоряжении «Ведомостей»). 33% респондентов сохранят бюджеты на уровне 2025 г. 15% опрошенных сократят их на 5–15%, 12% – на 15–30%, а 8% – более чем на 30%.

Рост рекламного бюджета на 2026 г. закладывает лишь 32% респондентов: 23% – на 5–15%, 7% – на 15–30%, а 2% – свыше 30%. Исследование проводилось на основе электронного анкетирования, в котором приняло участие 170 компаний. Большинство из них, а именно 84%, относятся к микро-, малому и среднему бизнесу. И только 16% – крупные компании, поэтому ключевое влияние на результаты исследования оказали именно ответы представителей МСБ.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её