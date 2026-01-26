Только треть компаний МСБ планируют увеличение рекламных бюджетов в 2026 году

Большинство (68%) компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) не планируют увеличивать рекламные бюджеты в 2026 г., следует из данных исследования аналитического центра Российской индустрии рекламы и группы SkyAlliance (есть в распоряжении «Ведомостей»). 33% респондентов сохранят бюджеты на уровне 2025 г. 15% опрошенных сократят их на 5–15%, 12% – на 15–30%, а 8% – более чем на 30%.