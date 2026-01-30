РАО получило «сиротские» произведения в управление на 10 лет

Минкультуры аккредитовало Российское авторское общество (РАО) на управление исключительными правами на «сиротские» произведения в течение 10 лет. Это следует из приказа ведомства, с которым ознакомились «Ведомости». К объектам управления этой организации, согласно аккредитации, относятся права на произведения литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также фотографические и музыкальные произведения, фонограммы и исполнения, авторы или правообладатели которых считаются неизвестными. РАО имело такие полномочия ранее только на один год, в рамках переходного периода – с 21 октября 2024 г., когда вступил в силу закон, содержащий поправки в ГК и устанавливающий механизм управления «сиротскими» произведениями.