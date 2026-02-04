Суд отказал в апелляции экс-представительству Sony Pictures в России

У «Контент-клуба» не были заключены соглашения со структурами «Синема парк» о публичном показе кинофильмов, вышедших после февраля 2022 г., в их отсутствие у компании нет обязанности предоставлять лицензии на них, что в том числе следует из рамочного договора, оппонировал в суде представитель экс-представительства Sony Pictures. Более того, компания в любом случае не могла предоставить кинофильмы для показа, поскольку правообладатель прекратил осуществлять в России какую-либо деятельность, в том числе по предоставлению лицензий, что является публичной информацией, добавил он.