Суд отказал в апелляции экс-представительству Sony Pictures в России

Суд отказал в апелляции экс-представительству Sony Pictures в РоссииВ силе остались решения, согласно которым оно должно выплатить 782 млн рублей киносети «Синема парк»
Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без удовлетворения апелляции экс-офиса голливудской студии Sony Pictures (ООО «Контент-клуб») к основному юрлицу киносети «Синема парк» – АО «Синема парк» и его «дочке» – ООО «Райзинг стар медиа». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания.
Выводы суда первой инстанции законны и обоснованны, поскольку «Контент-клуб» нарушил свою обязанность предоставить для показа кинофильмы, которая следовала из рамочного соглашения экс-представительства Sony Pictures с «Синема парк», настаивал в суде представитель киносети.
Такое поведение «Контент-клуба» связано с тем, что дистрибутор участвовал в имплементации «незаконных ограничительных мер, введенных компаниями, учрежденными в недружественных юрисдикциях», также отметил он: «Контент-клуб» не обращался к правообладателю с исками, не писал ему претензионные письма, хотя по сути эти действия наносят ущерб самому дистрибутору, так как единственный источник его дохода – плата за лицензии на кинофильмы».
У «Контент-клуба» не были заключены соглашения со структурами «Синема парк» о публичном показе кинофильмов, вышедших после февраля 2022 г., в их отсутствие у компании нет обязанности предоставлять лицензии на них, что в том числе следует из рамочного договора, оппонировал в суде представитель экс-представительства Sony Pictures. Более того, компания в любом случае не могла предоставить кинофильмы для показа, поскольку правообладатель прекратил осуществлять в России какую-либо деятельность, в том числе по предоставлению лицензий, что является публичной информацией, добавил он.
В конце октября 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска к ООО «Контент-клуб» от киносети «Синема парк» (входит в состав крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежит Александру Мамуту). Первый – от «дочки» киносети ООО «Райзинг стар медиа» на 162 млн руб. Второй – от основного юрлица АО «Синема парк» на 620 млн руб. Таким образом, размер взыскания «Синема парк» с «Контент-клуба» достиг 782 млн руб.
Поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял ранее представитель киносети в суде. В результате приостановки голливудской студией сотрудничества с Россией, как отмечал он, «Синема парк» не осуществлял прокат 15 кинорелизов Sony Pictures, среди них – «Морбиус», «Человек-паук: паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец», «Крейвен-охотник» и т. д., также отметил он. Сумма взыскания с киносети «Синема парк» – 782 млн руб. – была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной платы.
Указанные иски «Синема парка» можно считать ответными. Тогда же, в конце октября 2025 г., Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск «Контент-клуба» к АО «Синема парк» на 471,7 млн руб. А затем, в декабре, – и к ООО «Райзинг стар медиа» на 126 млн руб. Эти судебные разбирательства были связаны с задолженностью «Синема парка» по выплатам за прокат крупных релизов Sony Pictures в декабре 2021 г. – феврале 2022 г. Таким образом, общая сумма взыскания «Контент-клуба» с киносети «Синема парк» превысила 597 млн руб. На решение по первому иску АО «Синема парк» также уже подало жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Выручка АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) в 2024 г. составила 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб. Данные за 2025 г. пока не были опубликованы.