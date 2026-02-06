К экс-офису Sony Pictures в России подала иск еще одна киносеть

«Алмаз синема» взыскивает с «Контент-клуба» убытки за то, что компания с февраля 2022 г. прекратила заключать с киносетью соглашения о публичном показе новых релизов Sony Pictures и предоставлять лицензии на них «в нарушение условий заключенного с киносетью рамочного соглашения и сложившейся хозяйственной практики», следует из текста иска (есть в распоряжении «Ведомостей»). Среди таких фильмов – «Морбиус», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Веном 3: Последний танец» и др. В рамках этого иска «Алмаз синема» «в первоочередном порядке» требует с «Контент-клуба» возмещения упущенной выгоды за 2023 г. в размере 19,7 млн руб., свои совокупные убытки от бездействия ответчика за 2022–2025 гг. киносеть оценила в 58 млн руб. Сумма взыскания была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной и арендной платы, а также «себестоимости продуктов».