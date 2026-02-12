Россияне стали покупать больше книг о геополитике

Дистрибуторы фиксируют рост спроса на книги о геополитике. В книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России специализированную сеть «Читай-город – Буквоед») в 2025 г. их продажи увеличились на 14% к 2024 г. до 12 800 реализованных экземпляров, рассказал «Ведомостям» ее представитель. В денежном выражении продажи составили 7,9 млн руб. Наибольшим спросом в прошлом году, как отметили в пресс-службе «Читай-города», пользовались книги «Мировой порядок» бывшего госсекретаря и советника по национальной безопасности США Генри Киссинджера, «Мои прогнозы сбылись» покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского и «Столкновение цивилизаций» американского политолога Сэмюэля Хантингтона.