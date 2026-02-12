«Эксмо-АСТ» впервые раскрыло инвестиции в перезапуск своих книжных магазинов

«Эксмо-АСТ» впервые раскрыло инвестиции в перезапуск своих книжных магазиновНа развитие книжной сети «Читай город – Буквоед» в прошлом году был направлен 1 млрд рублей
Инвестиции в трансформацию и ребрендинг крупнейшей в России книжной сети «Читай город – Буквоед» (ЧГБ) в 2025 г. составили 1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ» (ЧГБ входит в контур этого издательского холдинга, а его совладельцем является Олег Новиков).
Ребрендинг в первую очередь предполагает обновление формата магазинов, в том числе создание в них мини-гостиных для встреч с авторами, мастер-классов и клубов по интересам, а также более четкое тематическое зонирование книжного ассортимента и других товаров, изменение подходов по маркетинговой выкладке и т. д., пояснял ранее «Ведомостям» гендиректор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.
На конец 2025 г. сеть «Читай-город – Буквоед» насчитывала 657 магазинов, из них в новой концепции – 27 (ребрендинг на текущий момент проходил именно в сети «Читай-город»). При этом в целом количество магазинов сети сократилось на 7% к 2024 г. Такую динамику Брычкин объяснил в том числе стратегическими причинами: сеть закрывает точки в локациях с низкой проходимостью и открывает в крупных городских ТЦ в новой концепции.
Общая выручка «Читай-город – Буквоеда» в 2025 г. сократилась на 4% в сравнении с 2024 г. до 26,9 млрд руб., следует из презентации «Эксмо-АСТ» по итогам 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости». Но продажи книг в сети выросли на 3% и составили 16,3 млрд руб., средний чек в сети увеличился на 11% до 791 руб. В то же время магазины нового формата показывают более позитивную динамику, указано там же: общая выручка у них в 2,7 раза выше в сравнении с магазинами старого формата, а продажи книг – в 2,8 раза.
В 2026 г. в ребрендинг «Читай-город – Буквоеда» планируется вложить еще 1,5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Олег Новиков. В текущем году, как уточнил Брычкин, планируется запустить 30–40 магазинов «Читай-города» и «Буквоеда» в новой концепции. Первый магазин сети «Буквоед» в обновленном формате откроется в апреле в Санкт-Петербурге в торговом центре «Голливуд».
Для книжного рынка офлайн-розница остается фундаментально важным элементом, отметил Новиков. Во-первых, именно в профильных магазинах, по его словам, происходит встреча с книгой как с продуктом: читатель может оценить полиграфическое исполнение, тактильные ощущения, общий вид издания. А во-вторых, розница – это незаменимая площадка для продвижения новых имен и знакомства с новинками уже известных читателям авторов, добавляет он.
Сегодня книжные магазины обязаны становиться современными, конкурировать за внимание аудитории с лучшими городскими пространствами, поэтому мы и приняли решение инвестировать в масштабный ребрендинг и реконцепцию сети «Читай-город – Буквоед», пояснил Новиков. Это долгосрочная стратегическая ставка с горизонтом планирования в пять лет: основной объем инвестиций направлен на полное переоборудование магазинов сети, выстраивание принципиально новой логики пространства и аренду локаций с высоким трафиком, резюмировал совладелец «Эксмо-АСТ».
Продажи бумажных книг в специализированных офлайн-сетях и магазинах выросли в 2025 г. на 3,6% в сравнении с 2024 г. и составили 30,8 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». На этот канал пришлось 27,9% этого рынка (111 млрд руб.).
Лидером среди каналов дистрибуции остаются маркетплейсы: продажи на этих площадках увеличились на 24,5% до 59,8 млрд руб. Таким образом, на этот канал пришлось 54% рынка бумажных книг. Третью позицию заняли FMCG-сети (6,7%; +14,5% до 7,4 млрд руб.). Четвертое место – у интернет-магазинов (6,2%), этот сегмент сократился на 23% до 6,8 млрд руб. На реализацию в библиотеках пришлось 1,7% рынка (1,9 млрд руб.), на прочие каналы дистрибуции – 3,6% (4 млрд руб.).