«Эксмо-АСТ» впервые раскрыло инвестиции в перезапуск своих книжных магазинов

Общая выручка «Читай-город – Буквоеда» в 2025 г. сократилась на 4% в сравнении с 2024 г. до 26,9 млрд руб., следует из презентации «Эксмо-АСТ» по итогам 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости». Но продажи книг в сети выросли на 3% и составили 16,3 млрд руб., средний чек в сети увеличился на 11% до 791 руб. В то же время магазины нового формата показывают более позитивную динамику, указано там же: общая выручка у них в 2,7 раза выше в сравнении с магазинами старого формата, а продажи книг – в 2,8 раза.