Зарубежные компании увеличили инвестиции в продвижение своих товаров на VK

Зарубежные компании увеличили инвестиции в продвижение своих товаров на VKПочти 70% иностранных бюджетов на площадках этого интернет-холдинга в 2025 году пришлось на китайских рекламодателей
В 2025 г. на продвижение своих товаров и услуг на площадках VK рекламодатели из-за рубежа потратили 3,8 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), что на 12% больше аналогичного показателя 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель этого интернет-холдинга. К площадкам VK относятся соцсети «В контакте», «Одноклассники», платформа «Дзен», магазин мобильных приложений RuStore, проекты VK (Mail.ru, «Авто», «Леди» и др.), а также ресурсы рекламной сети компании («Юла», «Авито», «Авто.ру» и проч.).
Значительная доля вложений зарубежных рекламодателей на площадках VK – 69% – приходится на китайские компании. В сравнении с 2024 г. их затраты на продвижение выросли на 18% и превысили 2,6 млрд руб., фиксирует представитель VK. Наибольшую рекламную активность в прошлом году, как уточнил он, проявили китайские компании из категорий «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция». При этом среди тех, кто показал самую существенную динамику по увеличению рекламных затрат, оказались китайские компании из категории «Бытовая техника и электроника»: они нарастили бюджеты на продвижение такой продукции примерно на 140%.