Зарубежные компании увеличили инвестиции в продвижение своих товаров на VK

Значительная доля вложений зарубежных рекламодателей на площадках VK – 69% – приходится на китайские компании. В сравнении с 2024 г. их затраты на продвижение выросли на 18% и превысили 2,6 млрд руб., фиксирует представитель VK. Наибольшую рекламную активность в прошлом году, как уточнил он, проявили китайские компании из категорий «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция». При этом среди тех, кто показал самую существенную динамику по увеличению рекламных затрат, оказались китайские компании из категории «Бытовая техника и электроника»: они нарастили бюджеты на продвижение такой продукции примерно на 140%.