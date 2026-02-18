Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Автопроизводители снизили рекламную активность на радио на четверть в 2025 году

Это связано с общей оптимизацией их рекламных расходов и снижением спроса на их продукцию, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Одна из наиболее крупных по вложениям в рекламу на радио категорий рекламодателей – автопроизводители – потратила в 2025 г. на продвижение в этом медиаканале 1,8 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), что на 25% меньше, чем в 2024 г. Это следует из оценки группы компаний Starlink. Как результат – категория по итогам прошлого года переместилась на пятую позицию по размеру рекламных бюджетов на радио со второй строчки, которую она занимала годом ранее.

Лидерами среди категорий рекламодателей на радио в 2025 г., согласно данным Starlink, остались фармацевтические компании. Их вложения в продвижение сократились лишь на 1% до 3 млрд руб. На втором месте – цифровые экосистемы, которые нарастили рекламные бюджеты на радио на 17% до 2,6 млрд руб. На третьей позиции – финансовые услуги (рост на 21% до 2,45 млрд руб.), на четвертой – недвижимость (+12%; 2 млрд руб.). В совокупности пятерка крупнейших категорий рекламодателей занимает 46% всего объема радийной рекламы в денежном выражении, отмечает представитель Starlink.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её