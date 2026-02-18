Автопроизводители снизили рекламную активность на радио на четверть в 2025 году

Одна из наиболее крупных по вложениям в рекламу на радио категорий рекламодателей – автопроизводители – потратила в 2025 г. на продвижение в этом медиаканале 1,8 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), что на 25% меньше, чем в 2024 г. Это следует из оценки группы компаний Starlink. Как результат – категория по итогам прошлого года переместилась на пятую позицию по размеру рекламных бюджетов на радио со второй строчки, которую она занимала годом ранее.