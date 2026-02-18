Автопроизводители снизили рекламную активность на радио на четверть в 2025 году

Автопроизводители снизили рекламную активность на радио на четверть в 2025 годуЭто связано с общей оптимизацией их рекламных расходов и снижением спроса на их продукцию, говорят эксперты
Одна из наиболее крупных по вложениям в рекламу на радио категорий рекламодателей – автопроизводители – потратила в 2025 г. на продвижение в этом медиаканале 1,8 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), что на 25% меньше, чем в 2024 г. Это следует из оценки группы компаний Starlink. Как результат – категория по итогам прошлого года переместилась на пятую позицию по размеру рекламных бюджетов на радио со второй строчки, которую она занимала годом ранее.
Лидерами среди категорий рекламодателей на радио в 2025 г., согласно данным Starlink, остались фармацевтические компании. Их вложения в продвижение сократились лишь на 1% до 3 млрд руб. На втором месте – цифровые экосистемы, которые нарастили рекламные бюджеты на радио на 17% до 2,6 млрд руб. На третьей позиции – финансовые услуги (рост на 21% до 2,45 млрд руб.), на четвертой – недвижимость (+12%; 2 млрд руб.). В совокупности пятерка крупнейших категорий рекламодателей занимает 46% всего объема радийной рекламы в денежном выражении, отмечает представитель Starlink.