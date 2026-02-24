Самым кассовым российским релизом за рубежом в 2025 году стал «Красный шелк»Сборы отечественных кинолент в международном прокате продолжают снижаться
Самым кассовым релизом стал снятый совместно с Китаем детективный боевик «Красный шелк» о вымышленной совместной операции агентов китайской компартии и советских чекистов в 1920-х гг. Фильм вышел в прокат за рубежом только на одной территории – в Китае – и заработал там $1,8 млн (в России его касса составила 688 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино). Благодаря результатам всего одного релиза Китай стал самым прибыльным рынком для российского кино в 2025 г.
За «Красным шелком» в топ-5 следуют «Мастер и Маргарита» (сборы – почти $1,6 млн), сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из Желтого кирпича» ($1,3 млн), анимация «Большое путешествие. Вокруг света» ($1,05 млн). Замыкает первую пятерку еще один мультфильм – «Великолепная пятерка», получивший от зарубежных зрителей более $753 000. Всего в 2025 г. за рубежом в прокат вышло 33 российских релиза, не считая архивных ретроспектив. Кроме Китая, где совокупные сборы наших кинолент составили $1,87 млн, в топ-5 самых прибыльных рынков попали Израиль ($890 000), Германия (порядка $880 000), Румыния (более $869 000) и Италия ($563 000).