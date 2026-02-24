Самым кассовым российским релизом за рубежом в 2025 году стал «Красный шелк»

Самым кассовым релизом стал снятый совместно с Китаем детективный боевик «Красный шелк» о вымышленной совместной операции агентов китайской компартии и советских чекистов в 1920-х гг. Фильм вышел в прокат за рубежом только на одной территории – в Китае – и заработал там $1,8 млн (в России его касса составила 688 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино). Благодаря результатам всего одного релиза Китай стал самым прибыльным рынком для российского кино в 2025 г.