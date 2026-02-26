Минкультуры подало иск к экс-подрядчику по реставрации петербургской Биржи

Минкультуры подало иск к экс-подрядчику по реставрации петербургской БиржиВедомство рассчитывает взыскать с него более 1 млрд рублей
Министерство культуры подало в Арбитражный суд Москвы иск к компании «РСК-Ренессанс» на 1,25 млрд руб. из-за неисполнения обязательств по договорам строительного подряда, следует из картотеки арбитражных дел. Он уже принят к производству судом. В Минкультуры и «РСК-Ренессансе» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Информации о том, с чем именно связан иск, в карточке дела пока нет. Но в декабре 2025 г. Минкультуры в одностороннем порядке отказалось от исполнения заключенного с «РСК-Ренессансом» госконтракта: согласно документу, компания должна была провести реставрацию здания петербургской Биржи (находится в ведении Эрмитажа) на стрелке Васильевского острова до конца октября 2026 г. за 1,4 млрд руб., указано на сайте госзакупок.