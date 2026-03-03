«Национальная медиа группа» вышла на рынок офлайн-развлечений

Российский рынок развлекательных офлайн-мероприятий в натуральном выражении в 2025 г. вырос на 2% в сравнении с 2024 г. до 439 млн реализованных билетов, а в денежном – на 28% до 306 млрд руб., следует из исследования консалтинговой компании OKS Labs (входит в рекламную группу Okkam), «Яндекс афиши» (билетный сервис «Яндекса») и Kassir.ru. Ключевой драйвер роста рынка в деньгах – увеличение цен на билеты из-за роста издержек организаторов и повышения качества постановок, отмечают аналитики OKS Labs. Более 80% рынка в денежном выражении в совокупности составили четыре сегмента – концерты (28%), театры (21%), выставки (17%) и кинотеатры (17%). Еще 5% пришлось на спорт, 4% – на шоу, 3% – на детские мероприятия, 5% – на прочие события.