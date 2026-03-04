Над первым мультсериалом «ON медиа» будет работать автор «Щенячьего патруля»

Бекшолл писал сценарии к канадско-американским мультсериалам «Щенячий патруль», «Макс и Руби», а также «Мир Джастина», за работу над которым в 2017 г. был номинирован на «Эмми». Бекшолл уже сотрудничал с российской студией «Рокет Фокс» как соавтор сценария и редактор на детском мультсериале «Мастер Витя и Робот». В 2020 г. было объявлено об участии Бекшолла в проекте «Пугашки» другой российской компании – Red Carpet Studio, но в титрах проекта его имя не указано.