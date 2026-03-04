Над первым мультсериалом «ON медиа» будет работать автор «Щенячьего патруля»Номинант «Эмми» Джеймс Бекшолл стал консультантом анимационного сериала «Лесовички»
В команду первого оригинального анимационного проекта «ON медиа» («дочка» МТС, ранее – «МТС медиа») вошел сценарист международного хита «Щенячий патруль» Джеймс Бекшолл, рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. Бекшолл стал консультантом мультсериала «Лесовички», основанного на серии книг Татьяны Смирновой. Партнером «ON медиа» по этому проекту выступает анимационная студия «Рокет Фокс». Дата премьеры пока не называется.
Лесовички – это маленькие существа, хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в незаметные кочки. Главные герои – лесовички Тоша, Ясенка и непоседливый мальчик из мира людей Матвей – учатся в Школе лесовичек. Выполняя задания суровой наставницы Громыхи, ребята попадают в различные приключения и учатся заботиться о лесе. Комедийный мультсериал рассчитан на аудиторию от 3 до 7 лет.
Производство сериала «Лесовички» – часть стратегии холдинга по развитию медиафраншиз по модели 360: один и тот же успешный контент присутствует в разных форматах и средах. Ранее в издательстве «Строки» (входит в «ON медиа») была выпущена серия книг Смирновой, всего на сегодня она насчитывает восемь сказок. Кроме того, музыканты «ON лейбла» (МARKINA, T.GOSHA, Саша Солнцева и группа «Бюро») записали альбом колыбельных песен «Лесовички. Сказки на ночь».
Бекшолл писал сценарии к канадско-американским мультсериалам «Щенячий патруль», «Макс и Руби», а также «Мир Джастина», за работу над которым в 2017 г. был номинирован на «Эмми». Бекшолл уже сотрудничал с российской студией «Рокет Фокс» как соавтор сценария и редактор на детском мультсериале «Мастер Витя и Робот». В 2020 г. было объявлено об участии Бекшолла в проекте «Пугашки» другой российской компании – Red Carpet Studio, но в титрах проекта его имя не указано.
Приглашение международного специалиста усиливает позиции проекта на кинорынках – это сигнал, что создатели хотят сделать универсальную историю для интернациональной аудитории, рассуждает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. Среди самых ярких кейсов – франшиза «Снежная королева», к работе над которой был привлечен сценарист диснеевского мультхита «Красавица и чудовище» Роберт Ленс, напоминает Скурихина. В частности, он был соавтором третьей части, ставшей самой кассовой – зарубежный бокс-офис достиг $24,6 млн, следует из данных BoxOfficeMojo.
Мотивы позвать зарубежных коллег в широкие сценарные группы у российских анимационных компаний могут быть самые разные: к примеру, приглашение варягов с весомым портфолио может быть использовано во внутрироссийском GR и пиаре, рассуждает исследователь анимации, автор Telegram-канала «Хитрук на проводе» Павел Шведов. Кроме того, «завязки» с глобальной медиаиндустрией позволяют более качественно подготовить проект к защите на «больших» питчинг-платформах (таких как Cartoon Forum или Animation Production Days), добавляет эксперт.